Samsung Galaxy Buds 2 Pro beelden lekken

(Pocket-lint) - Het gerucht gaat al een tijdje dat Samsung later deze zomer een opvolger van de indrukwekkende Galaxy Buds Pro zou onthullen, en nu hebben we misschien ook een idee hoe de nieuwe oordopjes eruit zullen zien.

91mobiles heeft 3D renders bemachtigd van wat het zegt dat de Galaxy Buds 2 Pro zijn, schijnbaar gepland voor beschikbaarheid in wit, zwart en paars.

De beelden zien er zeker overtuigend uit, met een ontwerp dat duidelijk voortbouwt op wat Samsung heeft gedaan met recente oordopjes, tot aan de zeer bekende grootte en vorm van de draagtas.

We krijgen echter geen informatie over specificaties of functies, dus hoe de Buds 2 Pro hun voorgangers verbeteren is in dit stadium nog niet duidelijk.

Hoewel je normaal gesproken zou kunnen hopen op kleine verbeteringen in de batterijduur of verbeteringen in de actieve ruisonderdrukking (ANC) tussen de generaties, is niets gegarandeerd totdat Samsung besluit om de oordopjes te onthullen,.

Die aankondiging wordt ergens in augustus 2022 verwacht, dus je zou niet zo lang hoeven te wachten om meer te weten te komen over de oordopjes. Hopelijk komen we dan ook meer te weten over de langverwachte Galaxy Z Flip 4.

Geschreven door Max Freeman-Mills.