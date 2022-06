Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung's volgende set draadloze oordopjes zou binnenkort kunnen arriveren, met een FCC-bestand dat betrekking lijkt te hebben op de Galaxy Buds Pro 2 die online is opgedoken.

We hebben al gezien dat het gerucht over een paar Samsung oordopjes in augustus via Twitter werd getipt, en nu zou er een meer officiële link in de keten kunnen zijn.

Zoals te zien is in de onderstaande lijst, heeft Samsung een apparaat in de categorie Bluetooth-headsets met het modelnummer 'SM-R510' laten goedkeuren door de FCC, wat erop wijst dat er iets op stapel staat om uit te brengen.

FCC

Het lijkt ook bijna zeker om een paar oordopjes te gaan, aangezien er twee registratie-ID's te zien zijn in de listing - A3LSMR510L, waarvan we aannemen dat het de linker oordop is, en A3LSMR510R, wat de rechter zou zijn.

Hoewel het vrij open en dicht lijkt te zijn, is het modelnummer op de display enigszins merkwaardig. In tegenstelling tot elk ander paar Galaxy Buds dat de afgelopen jaren is uitgebracht, vertegenwoordigt het 'SM-R510' modelnummer wel een aanzienlijke sprong omhoog.

Het modelnummer van de Galaxy Buds Pro is bijvoorbeeld 'SM-190', terwijl de Galaxy Buds Live 'SM-180' is. De nieuwste versie in de line-up, de Galaxy Buds 2, heeft een modelnummer van 'SM-177'.

Het wil niet zeggen dat de Galaxy Buds Pro 2 niet noodzakelijkerwijs een modelnummer zou kunnen hebben dat deze hechte conventie doorbreekt, maar het is op zijn minst iets om voor uit te kijken.

Op dit moment is het natuurlijk nog steeds niet duidelijk of de Buds Pro 2 überhaupt zal worden uitgebracht - ook al suggereren tipgevers dat een releasedatum in de komende paar maanden in het verschiet ligt, en mogelijk samen met de Z Flip 4, Z Fold 4 en Galaxy Watch 5 op Samsung Unpacked in augustus.

Blijf echter op de hoogte, want er zullen de komende weken waarschijnlijk meer lekken volgen.

Geschreven door Conor Allison.