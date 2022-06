Samsung Galaxy Buds Pro 2 verwacht bij lancering in augustus

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Samsung bereidt zich mogelijk voor op een update van zijn vlaggenschip, de true wireless hoofdtelefoon, met een model van de tweede generatie. De lancering wordt verwacht in augustus, samen met de Galaxy Z Fold 4.

Samsung heeft de afgelopen jaren verschillende iteraties van draadloze hoofdtelefoons ontwikkeld. De meest recente lichting, die traag op gang kwam, is veel concurrerender en aanbevelingswaardiger gebleken. De Buds 2, Buds Live en Buds Pro hebben gebruikers veel te bieden met een scala aan verschillende functies.

Volgens geruchten bereidt Samsung zich voor op een update van de Buds Pro. Of het nieuwe model de Buds 2 Pro of Buds Pro 2 gaat heten valt nog te bezien, maar wij denken dat de laatste naam waarschijnlijker is.

Op dit moment is nog niet bekend wat de veranderingen zullen inhouden, maar lekken hebben gezegd dat ze in productie gaan en dat ze in drie kleuren zullen komen - Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 (marketingnaam onduidelijk):

Kleuren:

Zenith White, Zenith Bora Purple, Zenith Graphite- SnoopyTech (@_snoopytech_) June 12, 2022

Er is genoeg dat verbeterd kan worden aan de Galaxy Buds Pro om er een betere koptelefoon van te maken. De batterijduur zou verbeterd kunnen worden en de ruisonderdrukking zou een stuk beter kunnen.

Er valt veel te zeggen over de Samsung Galaxy Buds Pro: ze bieden geweldige ruisonderdrukking bij gesprekken, de geluidskwaliteit is goed en de compacte vorm is leuk, maar de actieve ruisonderdrukking is niet toonaangevend.

Een deel hiervan heeft te maken met de pasvorm - we hebben altijd gevonden dat zelfs met de optimale oortip geselecteerd, ze niet zo veilig zijn als, bijvoorbeeld, de Jabra Elite 85t, die we nog steeds als een van de beste noise-cancelling hoofdtelefoons op de markt beschouwen.

Galaxy Buds Pro 2 / Galaxy Buds 2 Pro (hoe ze ook mogen heten) zijn vandaag in productie gegaan! - Max Jambor (@MaxJmb) 11 juni 2022

Het lijkt erop dat Samsung in augustus 2022 een bumper launch event gaat houden. De bijgewerkte vouwbeentjes - de Z Fold 4 en Z Flip 4 worden verwacht en er zijn geruchten over de lancering van de Galaxy Watch 5. Voeg daar een nieuwe premium draadloze hoofdtelefoon aan toe en er is genoeg om naar uit te kijken.

Verwacht wordt dat Galaxy Unpacked op 10 augustus zal plaatsvinden voor de lancering.

Geschreven door Chris Hall.