Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een Pokemon-thema Poke Ball hoesje aangekondigd voor zijn Galaxy Buds true wireless oordopjes.

Het hoesje is te zien op de website van Samsung in Zuid-Korea.Exclusief voor dat land, is het een nieuwe case accessoire alleen voor degenen die zijn grote fans van de Pokemon franchise. Het werkt alleen met oordopjes in de Galaxy Buds line-up.

Volgens Gizmodo is het een limited edition hoesje voor de Galaxy Buds draadloze oordopjes. Het is niet gepland om ergens anders uit te brengen. Het kost 134.000 won (dus ongeveer $105 of £84), en het bevat Pokemon stickers om op het hoesje zelf te plakken. Pocket-lint moet wel opmerken dat er een belangrijk voorbehoud is bij Samsung's Poke Ball hoesje: Het lijkt niet in staat te zijn om oordopjes direct op te laden. Het lijkt erop dat je de reguliere oplaadhoes voor je Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro of Galaxy Buds Live in de Poke Ball moet stoppen.

Samsung

Houd in gedachten, in 2020, Razer lanceerde een soortgelijke samenwerking. Het introduceerde felgele draadloze oordopjes met Pikachu-thema die werden opgeladen in een Poke Ball.

Wil je de Wings for Life run doen? Koop een Philips Go-hoofdtelefoon en ontvang gratis je toegangsprijs Door Pocket-lint International Promotion · 21 mei 2022

Voor meer informatie over Samsung's Galaxy Buds line-up en om u te helpen bepalen welke het beste voor u is, zie onze gids: Wat zijn de beste Samsung Galaxy Buds koptelefoons? Pocket-lint heeft ook een gids over de beste draadloze oordopjes die nu verkrijgbaar zijn: Wat zijn de beste draadloze oordopjes om te kopen?

Geschreven door Maggie Tillman.