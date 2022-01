Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Luxe audiomerk Mark Levinson onthult op CES 2022 in Las Vegas zijn nieuwste waren, en de grootste (en meest in het oog springende) headliner zijn de eerste draadloze hoofdtelefoons van het merk.

Ze heten de nr. 5909 en ze kosten bijna $ 1.000.

Mark Levinson is een bedrijf dat eigendom is van Harman en een dochteronderneming van Samsung. (Harman is ook eigenaar van AKG , JBL en Harman Kardon .) Levinson is misschien het best bekend om zijn high-end audiosystemen voor thuis en in de auto, dus een paar ultra-prijzige draadloze over-ears zijn een beetje buiten het veld.

Ze beschikken over 40 mm Beryllium-drivers en hi-res audioprestaties dankzij 24-bit/96kHz signaalverwerking en 40kHz akoestische respons.

Mark Levinson zei dat het "geluidstechnici van wereldklasse" werkte om "vakkundig" af te stemmen op nr. 5909 op de "Harman-curve". Al dit audiofiele jargon betekent dat je dingen zou moeten horen als "de minste ademteug die een artiest neemt" of "een verborgen harmonie", aldus het bedrijf.

De nr. 5909 ondersteunt LDAC, AAC en aptX Adaptive draadloze codecs via Bluetooth 5.1. Ze hebben ook adaptieve actieve ruisonderdrukking (ANC) met drie geluidsisolatiemodi en een Ambient Aware-functie. Mark Levinson zei dat je tot 30 uur gebruik kunt verwachten met adaptieve ANC actief en tot 34 uur met de functie uitgeschakeld. Andere audiofuncties zijn onder meer vier microfoons en een Smart Wind Adaption-functie.

Mark Levinson

Qua design heeft de koptelefoon een aluminium frame, gelakte metalen oorschelpen, leren hoofdband, verwisselbare leren oorkussens.

Ze worden ook geleverd met een harde reiskoffer vol met een USB-C-oplaadkabel, USB-C naar USB-A-adapter, twee USB-C naar 3,5 mm-kabels, 3,5 mm naar 6,3 mm-adapter, vliegtuigadapter en een poetsdoek .

Als dat je interesseert: de nr. 5909 is vanaf 4 januari 2022 verkrijgbaar in zwarte, tinnen en rode kleuren voor $ 999 per stuk.