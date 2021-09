Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niet iedereen wil een duur paar draadloze oordopjes. Voor dat soort mensen probeert Samsung naar verluidt een oplossing te ontwikkelen.

Het bedrijf, dat de Galaxy Buds 2 al verkoopt voor £ 139 / $ 149, werkt blijkbaar aan betaalbare draadloze oordopjes, de Samsung Galaxy Buds Z2. Dit is volgens leaker Max Jambor van AllAboutSamsung. Jambor beweerde dat de Buds Z2 veel van de functies van de Samsung Galaxy Buds 2 zal hebben, maar dat ze veel goedkoper zullen zijn. U kunt bijvoorbeeld rekenen op stof- en waterbestendigheid, snel opladen en zelfs actieve ruisonderdrukking.

Als je dit niet kunt versleutelen:



Knoppen Z2

IP55

ANC

Bluetooth 5.2

7H-knoppen

38H Knoppen + Case

10Min Opladen = 5H luisteren

Kleuren: Zwart, Wit



En het belangrijkste:

Cheeeeeaaaap



Vrijwel de Buds Pro voor minder https://t.co/iuKxQXpVMj — Max Jambor (@MaxJmb) 29 september 2021

Indrukwekkend is dat actieve ruisonderdrukking, of ANC, een premiumfunctie is die doorgaans is gereserveerd voor duurdere en duurdere oordopjes zoals de AirPods Pro. Met de Galaxy Buds 2 zei Samsung dat hun ANC-technologie tot 98 procent van het omgevingsgeluid zou kunnen blokkeren, om je op te sluiten in je eigen wereld van audio. Als deze mogelijkheid op de een of andere manier tot goedkope toppen zou kunnen komen, nou, dat zou op zijn zachtst gezegd een game-changer zijn in de koptelefoonruimte.

Jambor zei dat Samsungs Galaxy Buds Z2 beschikbaar zal zijn in zwart-wit wanneer ze worden gelanceerd. Maar een exacte releasedatum en prijzen werden helaas niet genoemd door de leaker. Aangezien de Galaxy Buds 2 slechts een paar maanden geleden debuteerde, zou Samsung wat langer kunnen wachten om dit goedkopere item te onthullen.