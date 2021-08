Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende generatie in-ears van Samsung zijn er: de introductie van de Samsung Galaxy Buds 2.

De headline-functie is dat deze echte draadloze oortelefoons de kleinste en lichtste zijn om te lanceren van het Koreaanse bedrijf, waardoor ze een uniek verkoopargument hebben ten opzichte van de bestaande Galaxy Buds Live en Galaxy Buds Pro .

De Buds 2 zijn er in vier kleuren - hier afgebeeld is de nogal aansprekende Lavendar; Grafiet, Wit en Olijf zijn ook verkrijgbaar - hoewel de meegeleverde oplaadcassette altijd een witte afwerking heeft, welke kleur je ook kiest.

Indrukwekkend is dat de Buds 2 zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking (ANC), een functie die doorgaans is gereserveerd voor duurdere en duurdere oordopjes. Samsung zegt dat het ANC hier tot 98 procent van het omgevingsgeluid kan blokkeren, om je op te sluiten in je eigen wereld van audio.

Daarnaast zijn er drie stadia van de omgevingsmodus, die een bepaalde mate van extern geluid doorlaten - handig als u bijvoorbeeld aan het sporten bent en passerend verkeer wilt horen.

In de doos zijn drie maten oordopjes inbegrepen, inclusief advies over de aanpassing aan uw oortype, geleverd via de app - die ook beschikbaar is om te downloaden op pc voor extra bedieningselementen, zoals egalisatie en eenvoudig koppelen.

De Samsung Galaxy Buds 2 is vanaf 27 augustus verkrijgbaar en kost £ 139/€ 149 , waardoor de prijs concurrerend blijft. En met Samsungs Auto Switch-functie die naadloos aansluit op Samsung-apparaten - zoals de ook zojuist aangekondigde Z Fold 3 en Z Flip 3 foldables - zijn deze in-ears een voor de hand liggende keuze voor elke gebruiker die investeert in het Samsung-ecosysteem.