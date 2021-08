Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung zal naar verwachting verschillende nieuwe apparaten aankondigen tijdens het Galaxy Unpacked-evenement op 11 augustus, hoewel een van de meest recente lekken er weinig over laat om over een van hen te zeggen, als het klopt.

De Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 hebben beide de afgelopen weken uitgebreid gelekt, net als de Watch 4 en Watch 4 Classic . Het meest recente lek betreft echter de Galaxy Buds 2, die niet alleen de heldere en gedurfde kleuren presenteert die de oordopjes verwachten, maar ook de specificaties.

Volgens Twitter-gebruiker Snoopy Tech (via MySmartPrice) zal de Galaxy Buds 2 incrementele upgrades hebben in vergelijking met hun voorgangers. Er wordt gezegd dat ze Active Noise Cancellation (ANC) en een omgevingsgeluidsmodus zullen hebben – zoals de Apple AirPods Pro – en ze zullen ook komen met een glanzende afwerking en in vijf kleuren. De kleuren zijn naar verwachting geel, groen, paars, zwart en wit.

Het lek suggereert ook dat de Galaxy Buds 2 zal worden geleverd met Bluetooth 5.2, IPX7 water- en stofbestendigheid , en dat ze twee luidsprekers zullen hebben bestaande uit een 11 mm woofer en 6,5 mm tweeter, en drie microfoons.

Qi draadloos opladen wordt ook aanbevolen en de batterijcapaciteit zou 61 mAh per Bud en 472 mAh voor de behuizing zijn. Er wordt beweerd dat de Buds 2 18 uur meegaat met ANC en 28 uur zonder.

Voor nu, niets is officieel, maar u zult in staat zijn om de Samsung Galaxy Unpacked evenement live te volgen op 11 augustus van hier .