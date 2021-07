Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsungs volgende Galaxy Unpacked-evenement zal op 11 augustus worden gehouden, met een cascade van apparaten die naar verwachting zullen worden gelanceerd.

Op de lijst staan de veelgeruchte Galaxy Buds 2 - Samsung s volgende echte draadloze in-ears die deze keer worden getipt om te komen met actieve ruisonderdrukking en enkele smakelijke ontwerpnotities.

We hebben ze vrij recent gezien in uitgelekte fotos en nu, dankzij @evleaks, laten een drietal geanimeerde gifs niets aan de verbeelding over.

Galaxy Buds2 pic.twitter.com/Gi2PipKaqr — Evan Blass (@evleaks) 6 juli 2021

Geplaatst op zijn Twitter-feed, tonen de drie gifs - van de witte, roze en groene varianten - de draaibare, opening en close-ups van de Buds 2 zelf.

We hebben eerder via een FCC-lijst vernomen dat de behuizing een oplaadcapaciteit van 2,5 W en een batterij van 500 mAh zal hebben, terwijl de nieuwe in-ears een batterij van 60 mAh in elke knop zullen hebben.

Dankzij @UniverseIce hebben we nu ook een indicatie dat verbeterde basniveaus ook een functie zullen zijn. Hij twitterde: "Galaxy Buds 2 heeft betere basprestaties."

Dat zal deze TWS-oordopjes op instapniveau zeker op de radar zetten.

Laten we hopen dat ze niet verdwalen in de lanceringsdrukte, aangezien Samsung ook wordt getipt om de Galaxy Watch 4 , Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Z Flip 3 en misschien een goedkopere opvouwbare handset aan te kondigen tijdens het online evenement. Het wordt zeker een bomvolle show.