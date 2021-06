Persbeelden Samsung Galaxy Buds 2 lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung houdt later vandaag een virtueel evenement van het Mobile World Congress en hoewel het zich naar verwachting volledig zal concentreren op Wear OS en smartwatches, suggereert een nieuw lek dat we iets extras zouden kunnen krijgen.

Er zijn verschillende vermeende persbeelden van de Samsung Galaxy Buds 2 online geplaatst, waarop de eerder geruchten echte draadloze in-ears in verschillende kleurthemas te zien zijn.

Opgegraven door 91Mobiles, tonen de fotos de Buds 2 en hun respectievelijke oplaadcassette in vier verschillende kleuren: wit, zwart, paars en groen. Samsung zal ongetwijfeld uitgebreide namen hebben voor elke tint, zoals traditioneel.

Het meest opwindende is echter dat we kunnen zien dat het bedrijf verschillende ontwerpaanpassingen heeft doorgevoerd in vergelijking met de originele Buds en Buds+.

De Buds 2 hebben een meer uniforme stijl. Hun voorgangers hadden een tweekleurige plastic afwerking, terwijl deze overal een vergelijkbare (misschien glanzende) textuur hebben. De behuizing lijkt aan de buitenkant wit te zijn, ongeacht de kleur van de knoppen.

Eerdere lekken, waaronder een vermelding die is geplaatst door de Amerikaanse communicatieregulator, de FFC, suggereren dat de behuizing een 500mAh-batterij zal bevatten, waarbij elke knop een 60mAh-cel heeft. De case laadt op met 2,5 W.

We hebben in het verleden ook geleerd dat de Samsung Galaxy Buds 2 actieve ruisonderdrukkingstechnologie aan boord kan hebben.

Hopelijk komen we later tijdens de presentatie meer te weten.

Geschreven door Rik Henderson.