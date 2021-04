Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft samengewerkt met een beroemd sneakermerk om een vernieuwde versie van een van zijn nieuwere producten aan te bieden. Maak kennis met de draadloze oordopjes "Samsung Galaxy Buds Pro Adidas Original Special Pack".

Dit zijn oordopjes in een speciale editie met de klassieke groen-witte Stan Smith-branding. Zoals SamMobile heeft gemeld, worden ze op 7 april om 19.30 uur lokale tijd in Zuid-Korea gelanceerd. U kunt naar Kakao of de site van Samsung gaan om te kopen.

Het hele pakket bestaat uit de Galaxy Buds Pro, een Adidas Originals snapback case en een kortingsbon om Adidas Stan Smith sneakers te kopen. Wanneer je de draadloze oordopjes aan een Galaxy-smartphone koppelt, krijg je een speciaal Adidas Originals-thema op het vergrendelscherm, compleet met aangepaste pictogrammen, berichten en oproepschermen. Verder zijn de toppen precies hetzelfde als de originelen.

In onze review van de Galaxy Buds Pro noemden we ze een geweldige set draadloze koptelefoons. Compact van ontwerp, met een nette en kleine behuizing, de oordopjes passen gemakkelijk in een zak en leveren een redelijk goede batterijduur en oplaadopties.

Maar een beslissing over welke koptelefoon je moet kopen , komt eigenlijk neer op wat je de belangrijkste factor vindt.

Het Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack kost in Zuid-Korea 279.000 KRW (ongeveer $ 248 of £ 178). De snapback case is gemaakt van gerecycled plastic, terwijl de Galaxy Buds Pro-oordopjes zijn gemaakt van 20 procent post-consumer materialen.

Geschreven door Maggie Tillman.