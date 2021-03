Samsungs volgende in-ears, Galaxy Buds 2 onthuld in Wear-app-code

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung staat op het punt een update te lanceren voor zijn assortiment echte draadloze (TWS) oordopjes . En voor deze volgende set lijkt het erop dat Samsung teruggaat naar numerieke naamgeving.

Uitgelekte code die in de Wear-app wordt gevonden, onthult een product met de naam Galaxy Buds2, wat suggereert dat het bedrijf zijn naamgevingsstrategie vereenvoudigt, maar niet veel anders.

Android Police vond de referentie tijdens het afbreken van de APK van de Wear-app en kon bevestigen dat dit een nieuw product was en dat het de codenaam Berry heeft.

De demontage onthulde de naam, plus het feit dat deze oordopjes verbinding kunnen maken met meerdere apparaten in plaats van slechts aan één apparaat tegelijk te worden gekoppeld.

Afgezien daarvan is er heel weinig bekend en zijn er geen apparaatspecificaties onthuld, behalve dat het rapport er zeker van is dat dit echt een nieuw product is en niet alleen een codenaam voor een bestaand apparaat.

Het lijkt erop dat alles wat Galaxy Buds 2 heet, zal worden uitgebracht om de instapmodel Galaxy Buds en Galaxy Buds + te vervangen , in plaats van een upgrade of vervanging te zijn voor de nieuwere Galaxy Buds Live en Galaxy Buds Pro .

Hoewel de eerste paar TWS-oordopjes niet perfect waren, werden ze vaak gezien als een standaard concurrent van de Apple AirPods voor mensen die geen iPhones gebruiken. Bovendien betekent de verbetering van 2019/20 in de Live- en Pro-modellen dat ze veel gemakkelijker aan te bevelen zijn dan vroeger.

Als Samsung de kwaliteiten van zijn twee nieuwste paren kan nemen en ze in een meer betaalbaar paar Buds (de Galaxy Buds2) kan stoppen, kunnen we eindelijk een geweldig paar TWS-oortelefoons op instapniveau krijgen van de techgigant.

Geschreven door Cam Bunton.