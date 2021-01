Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn nieuwste - en beste - hoofdtelefoon aangekondigd, de Samsung Galaxy Buds Pro. In tegenstelling tot het boonachtige ontwerp van de Galaxy Buds Live , is de Pro wat conventioneler met oordopjes van het kanaaltype.

Dat betekent dat deze oordopjes in uw oren sluiten zoals de meeste rivalen, in plaats van zich in uw buitenoren te nestelen zoals de vorige hoofdtelefoons.

Het ontwerp zal echter niet het belangrijkste gespreksonderwerp zijn. Welnu, de IPX7-classificatie - wat betekent dat ze blij zijn met zweet of regen - is een groot voordeel, net als de compacte behuizing die Qi draadloos opladen biedt. Nee, het zijn de slimme functies waar mensen het over zullen hebben.

De Samsung Galaxy Buds Pro bieden actieve ruisonderdrukking en Samsung zegt dat dit de beste ANC tot nu toe is en beweert 99 procent van het externe geluid te blokkeren.

De hoofdtelefoon biedt ook omgevingsgeluid, waardoor ruis van buitenaf binnenkomt wanneer u dat wilt en dat kan worden gebruikt in combinatie met ANC voor een situatie van het beste van twee werelden. Wat hier echt slim is, is dat de omgevingsgeluidsmodus automatisch kan worden ingeschakeld wanneer je begint te praten.

Dat betekent dat je kunt genieten van zalige stilte, maar wanneer je om je koffie vraagt, wordt omgevingsgeluid binnengelaten zodat je dat gesprek kunt voeren zonder op een knop te hoeven drukken of iets aan te passen.

De niveaus van ANC kunnen worden aangepast aan uw voorkeur, er is ruisonderdrukking bij oproep, evenals een windruisbescherming, dus ze moeten in alle omgevingen stil zijn.

Er zit een dubbele driveropstelling in de knoppen, met een 11 mm woofer en een 6,5 mm tweeter om je leven een rijke en volle soundtrack te geven, en dit alles wordt beheerd door de Galaxy Wearable-app op je telefoon.

De batterij biedt tot 18 uur speeltijd met het ANC ingeschakeld dankzij dat oplaadetui. Dat is niet de langste levensduur op de markt, maar deze case is aanzienlijk compacter dan sommige alternatieven. Het biedt 1 uur afspeeltijd vanaf 5 minuten opladen.

De prijs en beschikbaarheid van de Samsung Galaxy Buds Pro moeten nog worden bevestigd, maar de verwachting is dat ze per direct beschikbaar zullen zijn.

Geschreven door Chris Hall.