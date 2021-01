Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Galaxy Buds Pro van Samsung hebben de afgelopen maanden al een Titanic-niveau van lekken ervaren en nu is het volledige retailpakket gespot in een Facebook Marketplace-vermelding.

De draadloze koptelefoon wordt naar verwachting op 14 januari officieel onthuld door Samsung, maar het nieuwste lek laat weinig aan de verbeelding over. De persoon achter de aanbieding - die nu niet beschikbaar is, hoewel het onduidelijk is of dit komt doordat de Buds zijn verkocht - beweerde twee paar van de nieuwe oordopjes te hebben, waarvan er één te koop was voor $ 180, per Twitter .

Natuurlijk is er niets zo opwindend aan het zien van de doos zelf, zoals hieronder weergegeven, maar het lijkt in ieder geval de functies te bevestigen die eerder waren uitgelekt. Dus nu weten we dat de Buds Pro inderdaad een tweewegluidspreker, een IPX7-classificatie, een batterijduur van 18 uur na één keer opladen en actieve ruisonderdrukking zal hebben.

Dit maakt het een pakket dat comfortabel zou moeten presteren als de beste draadloze oortelefoons van Samsung tot nu toe, waarbij het prijskaartje voor de Buds Pro - naar verwachting in zilver, violet en zwart zal verschijnen - naar verwachting ook rond de $ 200 / £ 150 zal bedragen.

Dit zou ze goedkoper maken dan Apples AirPods Pro, en een natuurlijk alternatief voor Android-gebruikers, maar of ze de prestaties van zijn rivaal kunnen evenaren, valt nog te bezien.

En met niets meer te lekken, is het echt een kwestie van wachten tot Samsung onthult wat we al weten. Er zijn eigenlijk geen verrassingen meer, maar Samsung heeft er geen nodig zolang de Galaxy Buds Pro beter presteert dan zijn eerdere inspanningen en begint te strijden om de draadloze koptelefoonkroon.

Geschreven door Conor Allison.