(Pocket-lint) - Er is een uitgelekte promotie-animatie van de geruchten Samsung Galaxy Buds Pro verschenen, die een nog duidelijker uiterlijk geeft van de draadloze oordopjes die vorige week in afbeeldingen opdoken.

Gerenommeerde leaker Evan Blass plaatste een korte clip van de video op Voice , waarin de Phantom Black-kleurvariatie van de knoppen in de behuizing wordt getoond, evenals een volledig 360-gradenbeeld van het paar. Als we de geruchten mogen geloven - en in dit stadium is er genoeg reden voor - zal de Buds Pro ook in violet en zilver verschijnen, zoals hieronder wordt getoond.

Hoewel het interessant is om een goed beeld te krijgen van de draadloze oordopjes, die op 14 januari zullen worden aangekondigd, zijn de specificaties natuurlijk nog steeds niet bevestigd. Op basis van andere lekken wordt verwacht dat ze actieve ruisonderdrukking, zweetbestendigheid, ondersteuning voor Bluetooth 5.1, opladen via USB-C en, op basis van een recente FCC-aanvraag, mogelijk ook een 500 mAh-batterij hebben.

Dus, hoe vormen ze zich ten opzichte van de rest van de Galaxy-oordopjes van Samsung? Welnu, volgens het nieuwe videolek lijken de Buds Pro en de oplaadcassette eigenlijk meer op de Galaxy Buds + dan de boonvormige Galaxy Buds Live die eerder dit jaar werd gelanceerd. Hoe ze zich in gebruik voelen, valt nog te bezien, hoewel we nu weten dat ze een in-ear kanaalontwerp hebben met ovale uiteinden.

Wat de gelekte Buds Pro ook in petto hebben, ze zullen een dramatische verbetering ten opzichte van eerdere waren moeten bieden als Samsung gaat bijten in het deel van Apple op de markt voor draadloze oordopjes.

Het bedrijf zal waarschijnlijk een paar verrassingen hebben bewaard voor die verwachte aankondigingsdatum - op voorwaarde dat er geen lekken meer zijn - en we zullen je meer laten weten als het gebeurt.

Geschreven door Conor Allison.