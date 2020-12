Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung lijkt te werken aan een nieuw paar draadloze oordopjes genaamd Galaxy Buds Pro, zoals blijkt uit nieuwe FCC-certificeringsdocumenten.

Vorige week beweerde SamMobile dat er nieuwe Galaxy Buds in de maak waren met actieve ruisonderdrukking (ANC). Nu heeft dezelfde site opgemerkt dat de koptelefoon is gecertificeerd door de Amerikaanse Federal Communications Commission . Technisch gezien heeft een nieuw Samsung-apparaat met modelnummer SM-R190 certificering ontvangen, maar dat nummer is naar verluidt geassocieerd met de Galaxy Buds Pro.

Bovendien is een diagram van de hoes van de Galaxy Buds Pro-oordopjes opgenomen in de FCC-certificeringsdocumenten, waardoor de ronde vierkante vorm wordt onthuld, die veel lijkt op de hoes van de Galaxy Buds Live (hierboven afgebeeld). De case lijkt een 500 mAh-batterij, een USB Type-C-poort en 2,5 W opladen te bieden.

Anders dan dat, wordt gedacht dat de aankomende Galaxy Buds Pro draadloze oordopjes van Samsung een in-ear kanaalontwerp, verbeterde audiokwaliteit, een bijgewerkte Ambient Mode, ondersteuning voor Bluetooth 5.0 met AAC, zweetbestendigheid, aanraakbediening en Qi draadloos opladen hebben om noem een paar dingen.

Tel alles bij elkaar op en deze FCC-certificering betekent waarschijnlijk dat de Galaxy Buds Pro binnenkort wordt gelanceerd. Ze kunnen zelfs worden onthuld naast de Galaxy S21-serie, gepland voor januari 2021. Ze zullen naast de Galaxy Buds Live en de Galaxy Buds + zitten .

Geschreven door Maggie Tillman.