Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is een hele reeks echte draadloze oordopjes waaruit je kunt kiezen, maar Samsung heeft de afgelopen jaren meer dan één echt indrukwekkend paar gemaakt. Nu, voor Black Friday, hebben beide meest recente twee uitstapjes leuke kortingen gekregen die het overwegen waard zijn.

Ten eerste hebben de Galaxy Buds Live, de nieuwste toevoeging aan de plooi, een zeer gezonde korting van $ 30, wat betekent dat je ze op Amazon kunt krijgen voor $ 139,99 , een daling van $ 170. In het VK is er een veel grotere korting van £ 74, waardoor ze £ 104,99 lager zijn dan £ 179,00 . Dit zijn enkele van de meest unieke oordopjes die we onlangs hebben getest.

squirrel_widget_327597

Ten eerste hebben ze een heel specifieke boonachtige vorm die eigenlijk heel comfortabel is om gedurende lange tijd te dragen. Die reflecterende coating maakt ze ook heel mooi om naar te kijken, al zouden we indien mogelijk toch voor de zwarte kleur kiezen. Ruisonderdrukking en een draadloos oplaadetui ronden het pakket op indrukwekkende wijze af.

Als je je kosten echter iets wilt verlagen en een meer traditioneel ontwerp en pasvorm wilt krijgen, moet je de iets oudere Galaxy Buds + bekijken, die echt comfortabel zijn en geweldig klinken, plus profiteren van de nauwe integratie met de telefoons van Samsung als je die hebt .

Ze zijn gedaald tot $ 109,99 op Amazon , waardoor u $ 40 bespaart op de normale prijs van $ 149,99 - of, als u zich in het VK bevindt, £ 99,00 lager dan £ 159,00 . Dit is een goede keuze als je iets meer traditioneel wilt, en hoewel ze geen ruisonderdrukking hebben, maakt de meer standaard in-ear-pasvorm dat grotendeels goed.

Hoe dan ook, je krijgt een echt stevig paar oordopjes die geweldig zijn voor dagelijks gebruik, en in het geval van de Buds Live ook geweldig voor trainingen.

squirrel_widget_184630

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.