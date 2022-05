Razer heeft meer Barracuda headsets toegevoegd aan haar line-up

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft de Barracuda en Barracuda Pro onthuld, naast een opfrissing van de Barracuda X. Dit zijn zogenaamde "street-styled" gaming headsets waarvan het bedrijf beweert dat ze je het zuiverste geluid geven, wat je ook aan het doen bent.

Met andere woorden, dit zijn gaming headsets die ontworpen zijn om goed te werken, of je nu thuis aan het gamen bent of onderweg buiten je huis.

squirrel_widget_12852852

Het vlaggenschip van deze reeks is de Razer Barracuda Pro, die niet alleen 50mm Triforce drivers, THX-certificering en 2,5GHz of Bluetooth-connectiviteit bevat, maar ook Hybrid Active Noise Cancellation Technology.

Razer zegt dat dit betekent dat gamers kunnen profiteren van een ononderbroken audio-ervaring, waardoor ze volledig kunnen opgaan in het spel en kunnen genieten van het geluid met een minimale verstoring.

De Barracuda Pro is ook om andere redenen interessant. Een daarvan is dual-connectiviteit. Met behulp van Razer SmartSwitch Dual Wireless-technologie kan de headset verbinding maken met twee verschillende apparaten tegelijk. U kunt dus zowel draadloos als via Bluetooth verbinding maken, wat betekent dat u op uw PC kunt gamen met de Razer HyperSpeed dongle en vervolgens met gemak een telefoongesprek kunt aannemen.

De headset heeft twee geïntegreerde straalvormende ruisonderdrukkende microfoons voor kristalheldere spraakaudio. U bent dus goed verstaanbaar en geniet tegelijkertijd van een geweldig geluid.

Beste ruiswerende hoofdtelefoons 2022: Top ANC-oordopjes en hoofdtelefoons voor het blokkeren van externe ruis Door Conor Allison · 31 mei 2022

Naast de vlaggenschipheadset is er de pas aangekondigde Razer Barracuda. Deze headset biedt een aantal van dezelfde functies als de Barracuda Pro, maar dan zonder de Hybrid ANC of THX Achromatic Audio Amplifier. Hij is draadloos, maar heeft ook een 3,5mm-optie waardoor hij multi-inzetbaar is. Beide headsets claimen een batterijlevensduur van 40 uur en tal van andere hoogtepunten.

De opgefriste Barracuda X heeft nu zowel 2,4GHz als Bluetooth en de batterij gaat langer mee (50 uur, tegenover 20 uur bij de oorspronkelijke headset).

De Barracuda Pro kost £249,99 GBP, $249,99 USD of 289,99€. De Razer Barracuda is verkrijgbaar voor £159,99, $159,99USD of 189,99€. De Barracuda X kost 99,99 pond, 99,99 dollar of 119,99 euro. Meer informatie over de reeks vindt u hier.

Geschreven door Adrian Willings.