(Pocket-lint) - Razer heeft twee nieuwe headsets onthuld voor PlayStation 5-bezitters om te overwegen: de Kaira Pro en Kaira, die respectievelijk premium en mid-range ervaringen bieden.

De Kaira Pro is vooral interessant vanwege de opname van Razers HyperSense haptische feedbacksysteem, dat onlangs ook is toegevoegd aan meer Kraken-headsets - Razer is er duidelijk van overtuigd dat mensen de haptiek leuk vinden als ze ze eenmaal hebben geprobeerd (en we vinden ze zelf best leuk , te).

Zowel de Pro als de standaard Kaira hebben 50 mm-drivers en kunnen met een druk op de knop schakelen tussen draadloze connectiviteit met je console en Bluetooth-audio. De Pro heeft echter een mooiere microfoon die ook afneembaar is (wat handig is voor verschillende gebruikssituaties), evenals RGB-verlichting die u zelf kunt bedienen.

Ze maken allebei verbinding met je console via een dongle en hebben wit-zwart kleurenschemas die passen bij het uiterlijk van de PS5.

Met dat hiaat in functies komt ook een gat in de prijs - de standaard Kaira kost $ 99,99 of € 109,99 en is nu te bestellen , terwijl de Kaira Pro op 30 december beschikbaar zal zijn voor pre-orders voor $ 199,99 of € 219,99 , verzendkosten in december 2021.

Er zijn al versies van deze headsets voor Xbox-gebruikers (gebruikmakend van Xbox Wireless om verbinding te maken zonder een dongle), dus het is goed om te zien dat PlayStation-bezitters dezelfde opties krijgen.