Razer werkt zijn haptische headsets bij met de Kraken V3-reeks

(Pocket-lint) - Razer heeft nieuwe versies van zijn angstaanjagende Kraken-headsets onthuld, waardoor zijn vrij unieke Hypersense-haptiek naar de tafel komt, in bijgewerkte ontwerpen die niet zo omvangrijk zijn als andere opties.

De belangrijkste manier om Hypersense tot nu toe te krijgen, was de Razer Nari Ultimate, een van de grootste headsets die we ooit hebben geprobeerd, en hoewel de trillingen verrassend lonend zijn, is het geweldig om te zien dat ze worden aangeboden door twee van de drie nieuwe Kraken-varianten, voor minder geld en met kleinere builds.

De beste nieuwe headset is de Kraken V3 Pro , die draadloos is op pc en PlayStation, terwijl de goedkopere Kraken V3 Hypersense dezelfde ervaring biedt, maar met bekabelde connectiviteit. Ten slotte heeft de standaard Kraken V3 het bijgewerkte ontwerp, maar geen haptiek en is bedraad.

Alle drie de headsets hebben RBG-verlichting op de oorschelpen, die aanpasbaar is, en ze zijn allemaal indrukwekkend afgeslankt in vergelijking met eerdere generaties. Dat gezegd hebbende, ze zijn nog steeds over het oor voor volledige onderdompeling. Het Pro-model heeft echter een aantal bonussen, waaronder materialen van iets hogere kwaliteit en een verbeterde verwijderbare microfoon voor partychat.

Alle drie hebben ze ook dezelfde geluidsprestaties, dus als je je niet druk maakt over haptiek, hoef je je geen zorgen te maken dat je het geluidsfront misloopt. De Kraken V3 Pro wordt later dit jaar gelanceerd voor $ 199,99, terwijl de V3 Hypersense en V3 nu verkrijgbaar zijn bij Razer voor respectievelijk $ 129,99 en $ 99,99.