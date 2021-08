Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft zijn Hammerhead True Wireless-oordopjes geüpgraded met een tweede generatie paar dat actieve ruisonderdrukking en Razer s eigen Chroma-lichteffecten toevoegt.

De Razer Hammerhead True Wireless V2-oordopjes krijgen ook een nieuwe oplaadcassette die de afspeeltijd effectief verdubbelt.

De oordopjes zelf bieden een batterijduur van maximaal 6,5 uur, terwijl de behuizing dat met nog eens 26 uur verlengt - het vorige model had een gecombineerde maximumduur van 16 uur.

De in-ears gebruiken Bluetooth 5.2 en ondersteunen de ultralage latentiemodus voor gaming (60 ms). Ze zijn ook opnieuw ontworpen voor een betere, comfortabelere pasvorm met meegeleverde siliconen oordopjes.

Elke knop bevat een 10 mm driver met een frequentierespons van 20 Hz – 20 kHz.

Het ANC gebruikt feedforward-microfoons om omgevingsgeluid op te vangen, dat door de digitale processor wordt verwijderd.

Ze wegen 53 gram.

Je kunt de Chroma LED-kleuring wijzigen via een speciale Razer Audio-app voor Android of iOS, zodat je het uiterlijk kunt aanpassen aan je stemming.

Op dit moment zijn de Razer Hammerhead TWS V2-knoppen alleen verkrijgbaar in het zwart, voor £ 129,99 in het VK, $ 129,99 in de VS en € 139,99 in Centraal-Europa.

Je vindt ze hier in de online winkel van Razer en bij andere geautoriseerde retailers.