(Pocket-lint) - Razer is weer klaar om de markt voor echte draadloze hoofdtelefoons te betreden, dit keer met de Razer Hammerhead True Wireless X-oordopjes.

De nieuwste in-ears zijn geoptimaliseerd voor gamers en hebben een lage latentiemodus van 60 ms die geschikt is voor mobiele gameplay. Ze gebruiken ook Bluetooth 5.2 voor verbinding met smartphones en tablets. Google Fast Pair wordt inderdaad ondersteund voor gebruikers van Android-telefoons.

De knoppen worden geleverd met hun eigen LED-verlichte aanraakbedieningen, die kunnen worden gebruikt om oproepen te beheren, het volume en het afspelen aan te passen of de gamemodus te activeren. Je kunt lichteffecten aanpassen via een nieuwe Razer Audio-app, die ook de mogelijkheid biedt om de soundscape te wijzigen, aanraakbewegingen opnieuw toe te wijzen of andere functies van de hoofdtelefoon aan te passen.

Elke knop bevat een op maat afgestelde 13 mm driver.

Er wordt beweerd dat de levensduur van de batterij tot 24 uur is met de verlichting ingeschakeld (ongeveer 28 zonder), dankzij de extra ladingen die in de draagtas worden bewaard.

Naast mobiel gamen zijn de Hammerhead True Wireless X-oordopjes net zo geschikt voor het afspelen van films en muziek. Je kunt ze ook aansluiten op gameconsoles, hoewel je misschien een optionele Bluetooth-adapter nodig hebt.

Ze zijn nu verkrijgbaar voor £ 79,99 in het VK, € 89,99 in Midden-Europa.

Geschreven door Rik Henderson.