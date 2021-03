Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer, een van de beste fabrikanten van randapparatuur voor gamingaccessoires , heeft een nieuwe gamingheadset aangekondigd die tot nu toe de meest betaalbare headset van het bedrijf is met Chroma RGB.

De gamingheadset, de Kraken V3 X, is voorzien van Razers Chroma RGB-verlichting, waardoor je hem kunt aanpassen met meer dan 16,8 miljoen kleuren. Het wordt ook geleverd met Razers TriForce 40 mm-drivers, voor het eerst te zien in de Razer BlackShark V2, en ondersteunt 7.1-surroundgeluid voor meeslepende audio. Het wordt geleverd met een HyperClear Cardioïde microfoon om omgevingsgeluiden te onderdrukken en maakt verbinding via USB.

SQUIRREL_4343325

Hij weegt slechts 285 gram en heeft een afwerking van hybride stof met oorkussens van traagschuim en zachte vulling van de hoofdband. Het ontwerp met snoer betekent dat er geen batterij is om op te laden, maar het is nog steeds een aantrekkelijke headset voor degenen die het beste van Razer willen zonder te hoeven overstappen op een premiummodel.

De Razer Kraken V3 X werkt met pcs of de PlayStation 4. Hij is verkrijgbaar in de VS vanaf 25 maart 2021. Het kost $ 69,99 op Amazon US .

Om te zien hoe de Kraken V3 X zich verhoudt tot andere gaming-headsets op de markt, bekijk je de kopersgids van Pocket-lint over de beste gaming-headsets voor 2021. We hebben zowel bedrade als draadloze modellen opgenomen. Razer verschijnt natuurlijk.

Geschreven door Maggie Tillman.