Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor echte draadloze oordopjes vertraagt gewoon niet - Razer werkt zijn aanbod in de ruimte bij met de onlangs uitgebrachte Hammerhead, een nieuwe "Pro" -update van de bestaande oordopjes met dezelfde naam.

Deze keer is het echter toegevoegd met een aantal veelzeggende verbeteringen, waaronder actieve ruisonderdrukking (ANC) en een stevige audiocertificering van THX die een krachtig basgeluid belooft.

Dus de Pro-versies pakken een beetje meer uit, maar zijn op veel andere manieren hetzelfde - de oordopjes zien er buiten het in-ear-gedeelte vrij gelijkaardig uit en hebben dezelfde reeks aanraakbedieningen en de mogelijkheid om verbinding te maken met je spraakassistent.

Het AirPods-achtige ontwerp van de steel betekent dat ze een solide keuze zijn om mee te bellen, en het feit dat ze standaard worden geleverd met Comply-schuimtips, betekent dat u een goede, strakke afdichting in het oor kunt verwachten, zelfs voordat het ANC begint, wat is altijd welkom aan onze kant.

IPX4-waterbestendigheid betekent dat ze ook veilig zijn om in te trainen, met zweet- en spatwaterdicht. Het oplaadetui geeft je ondertussen in totaal ongeveer 20 uur batterijduur, hoewel 4 uur daadwerkelijk gebruik voor de oordopjes per oplaadbeurt op afstand niet het beste op de markt is.

Razer wijst er ook op dat de op maat gemaakte Bluetooth-instellingen van de oordopjes een zeer lage latentierespons moeten opleveren wanneer je luistert, waardoor de oordopjes handig klinken voor mobiele gamers. Consolegamers zullen niet echt in de race zijn, omdat de koptelefoon er niet standaard op kan worden aangesloten.

De Hammerhead Pro kan vanaf nu rechtstreeks bij Razer worden gekocht voor $ 199 of € 209,99, waarmee ze concurreren met een aantal zeer indrukwekkende andere opties.

Geschreven door Max Freeman-Mills.