Wat is THX Spatial Audio, hoe werkt het en welke games ondersteunen het?

(Pocket-lint) - De THX Spatial Audio-app is ontworpen om de audio van elke hoofdtelefoon of gamingheadset te verbeteren door een verbeterd ruimtelijk bewustzijn aan uw gaming toe te voegen.

Net als Dolby Atmos voor gaming , is THX Spatial Audio een extra aankoop voor gamers die softwarematige aanpassingen aan je audio toevoegt om "een realistisch en meeslepend 360-graden audiolandschap" toe te voegen.

In de praktijk betekent dit dat je een nauwkeuriger en rijker geluid krijgt waarmee je de voetstappen van vijanden, de positie van je teamgenoten kunt horen of jezelf gewoon kunt verliezen in de gamewereld om je heen.

De THX Spatial Audio-app is ontworpen om geavanceerd 7.1-surroundgeluid aan uw oren te leveren, zodat u "nauwkeurige positiebepaling" krijgt terwijl u speelt.

De belofte hier is een grotere onderdompeling en superieure audionauwkeurigheid om naderende vijandelijke voetstappen te horen en bedreigingen in de buurt op te merken voordat ze een probleem worden. Perfect voor iedereen die het randje nodig heeft in een first-person shooter of battle royale-game .

Hoe werkt dit? Welnu, u moet de THX Spatial Audio-app downloaden en gebruiken met uw favoriete gamingheadset of -hoofdtelefoon.

Zoals je zou verwachten, werkt de app het beste met Razer-headsets (THX is eigendom van Razer). Er zijn specifieke app-profielen ontworpen om te werken met populaire Razer-headsets, waaronder de Razer BlackShark V2, Razer Kraken Tournament Edition, Razer Kraken Ultimate, Razer Nari Essential, Razer Nari en Razer Nari Ultimate. Maar het werkt ook met niet-Razer-uitrusting.

THX Spatial Audio werkt met hoofdtelefoons van 3,5 mm, Bluetooth en USB-headsets.

Net als Dolby Atmos werkt THX Spatial Audio het beste wanneer game-ontwikkelaars de compatibiliteit in games integreren. Wanneer THX Spatial Audio gecertificeerd is door de game-ontwikkelaars, claimt het gamers in staat te stellen "van hun games te genieten zoals ze echt bedoeld waren te klinken".

Er zijn twee hoofdprofielen voor THX Spatial Audio. Dit bevat:

THX-omgevingsmodus - Dit is een virtuele omgevingsgeluid dat is ontworpen om gelokaliseerde audio in uw omgeving te bieden en te helpen bij het richtingsbewustzijn.

THX competitieve modus - Dit is ontworpen voor competitieve gamers die het voordeel willen. Deze modus versterkt de voetstappen van de vijand en minimaliseert andere geluiden zoals explosies en verre geluiden. Je kunt de vijand beter horen met deze modus en de druppel op ze krijgen voordat ze jou doen.

Hoewel THX Spatial Audio technisch met alle games werkt en THX-afgestemd geluid en 7.1-audio biedt voor zelfs stereoheadsets, krijg je de beste ervaring door gecertificeerde games te spelen.

De lijst met door THX Spatial Audio gecertificeerde games omvat momenteel:

De eerste stap om THX Spatial Audio te proberen, is door het te downloaden . Je kunt de app downloaden en op je pc installeren om hem 15 dagen uit te proberen of kopen voor $ 19,99.

Na het downloaden doorloop je het installatieproces en log je in op de app met je Razer-ID .

De app vertelt je dan dat je, om THX Spatial Audio te gebruiken, het moet instellen als je standaardapparaat voor het afspelen van audio via de geluidsinstellingen van Windows.

Selecteer in de app vervolgens eenvoudig het uitvoerapparaat als de headset of hoofdtelefoon die u gebruikt. U kunt dan kiezen tussen verschillende spatilisatie- en EQ-modi en de basversterking, geluidsnormalisatie en stemhelderheid aanpassen. Met de THX Spatial Audio kunt u ook de kalibratie aanpassen om de ruimtelijke audio aan te passen als u denkt dat deze enigszins uit staat.

Zodra dat is gebeurd, start je je favoriete spel op en geniet ervan!