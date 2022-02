Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm heeft de nieuwste toevoegingen aan zijn Snapdragon Sound-portfolio aangekondigd met de S5- en S3-geluidsplatforms.

De nieuwe hardware is ontworpen om de prestaties van draadloze audioapparaten te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de latentie te verlagen voor een premium geluidservaring.

Hoewel Qualcomm bekend staat om zijn werk met het aansturen van mobiele apparaten en het aansturen van bijvoorbeeld 5G, wordt vaak over het hoofd gezien dat het bedrijf ook connectiviteit biedt voor andere draadloze apparaten, waaronder hoofdtelefoons.

De nieuwe hardware gaat over op een vereenvoudigde naamgevingsconventie en ondersteunt draadloos audio van cd-kwaliteit - 16-bit 44,1 kHz -, zodat gebruikers kunnen profiteren van een grotere beschikbaarheid van muziek met een hogere resolutie van diensten zoals Tidal, Apple Music of Amazon Music. Dit kan profiteren van de aptX Lossless-codec die in 2021 is aangekondigd .

Qualcomm zegt dat het ook 24-bit 96kHz-audio draadloos zal ondersteunen, waardoor de kwaliteit hoger wordt.

De toename van de audiokwaliteit is iets dat de afgelopen jaren is toegenomen, aangezien de bandbreedtevoordelen van snellere 4G- en 5G-verbindingen betekenen dat mobiele klanten zich niet zo veel zorgen hoeven te maken over het laag houden van het datagebruik, maar genieten van betere streamingprestaties.

Het verminderen van latentie en het stimuleren van microfoonopname zorgt voor natuurlijkere gesprekken, terwijl de nieuwste Snapdragon-platforms ook draadloze stereo-opname ondersteunen via microfoons op headsets, wat opnieuw een nieuwe weg naar verbeterde audio-opname toevoegt.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat u iets ziet met het label Qualcomm Snapdragon S5 Sound Platform, kunt u de Snapdragon Sound-branding tegenkomen die Qualcomm gebruikt als een overkoepelende term voor zijn audio-oplossingen.

De wil van Master & Dynamic , Audio-Technica, Jabra en Cambridge Audio maken allemaal gebruik van Qualcomm's hardware in audio-apparaten voor een geweldige geluidservaring.

Qualcomm zegt dat de nieuwste hardware 20 procent lager is in stroomverbruik, terwijl de latentie 25 procent lager is.

Beste koptelefoondeals voor Black Friday 2021: AirPods, Bose, Beats, Sony koopjes Door Cam Bunton · 29 November 2021 Het grootste winkelevenement van 2021 is de beste tijd om wat koptelefoonkortingen op te slokken.

Geschreven door Chris Hall.