Wat is Qualcomm aptX Lossless?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft naar eigen zeggen de eerste echt verliesvrije audiocodec ontwikkeld die bit-voor-bit muziek kan streamen via Bluetooth.

Komt naar apparaten met een nieuwe versie van Snapdragon Sound- technologie in 2022, het maakt het mogelijk om muziek van cd-kwaliteit draadloos te horen op ondersteunde in- en over-ear hoofdtelefoons.

Hier is alles wat u moet weten over aptX Lossless en waarom het verschilt van andere aptX-technologieën.

Qualcomm aptX Lossless is de eerste echt verliesvrije audiotechnologie die bit-voor-bit tracks van cd-kwaliteit kan verzenden via Bluetooth.

Het stuurt 16-bit 44,1 kHz-audio naar ondersteunde hoofdtelefoons met letterlijk geen verlies in hoorbare weergave. Dit is door optimalisatie van "core draadloze connectiviteit en audiotechnologieën".

De nieuwe aptX Lossless zal deel uitmaken van de aptX Adaptive-suite van technologieën en zal deel uitmaken van de overkoepelende Snapdragon Sound-technologie van Qualcomm.

Dat betekent dat het kan worden geactiveerd wanneer de draadloze (RF) omstandigheden op hun best zijn, 1 Mbps streamen via Bluetooth. Als de verbinding echter om welke reden dan ook verzwakt, kan aptX Adaptive de streamkwaliteit verlagen tot ten minste 140 kbps. Dat zorgt ervoor dat je je muziek (of podcast, audioboek, enz.) Blijft horen met de best mogelijke kwaliteit, zij het op dat moment niet verliesloos.

De aptX Lossless-codec van Qualcomm vereist apparaten met de juiste Snapdragon Sound-hardware, zowel bij de bron als voor de ontvangst. Er zijn momenteel geen beschikbare hoofdtelefoons die compatibel zijn, omdat ze nieuwe chips met de nieuwste Snapdragon Sound-technologie moeten bevatten. Degenen met Snapdragon Sound al zullen niet kunnen worden geüpgraded, dat begrijpen we.

Je zou in de war kunnen zijn als je denkt dat Qualcomm al een audiocodec met hoge resolutie heeft in aptX HD . Het kan inderdaad audio verzenden met een hogere resolutie dan zelfs aptX Lossless - tot 24-bit 48kHz. Dat wordt echter niet verliesloos verzonden, de audio wordt gecomprimeerd.

De hoogst mogelijke bitsnelheid via aptX HD is 576 kbps, terwijl aptX Lossless kan streamen met 1 Mbps.

Het andere voordeel van aptX Lossless is dat het zelfs 24-bit 96kHz kan bereiken als je graag met lossy audio omgaat, dus het is aanpasbaar. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u tussen de modi schakelen.

We waren erg onder de indruk van de audiokwaliteit die in tests werd bereikt via aptX HD. We moeten aptX Lossless nog testen.

Er zijn ook andere aptX-technologieën, waaronder aptX Low Latency, maar dat is voor minder vertraging (voor gaming, enz.)

Momenteel ondersteunen geen headsets of oordopjes de nieuwe codec. Ze worden begin 2022 beschikbaar gesteld, met echte draadloze in-ears en andere hoofdtelefoons die een nieuwe versie van Qualcomms Snapdragon Sound-hardware moeten ondersteunen om compatibel te zijn.

Helaas is het niet waarschijnlijk dat Apple aptX Lossless zal gebruiken voor toekomstige iPhones of AirPods. Het is niet onmogelijk dat tot op heden geen enkele andere vorm van aptX-audiotechnologie is ondersteund.

Naar alle waarschijnlijkheid zal Apple zijn eigen technologie ontwikkelen om lossless audio via Bluetooth te streamen, maar we hebben nog niets gehoord over wat er in de pijplijn zit.