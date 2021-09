Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft een variant van zijn aptX draadloze codec aangekondigd die eindelijk 16-bit 44,1 kHz audio van cd-kwaliteit kan leveren via Bluetooth. Er is echter een addertje onder het gras - je hebt apparaten nodig met de juiste hardware erin.

De codec, genaamd aptX Lossless, maakt gebruik van aptX Adaptive-technologieën om een stream tot 1 Mbit/s via Bluetooth mogelijk te maken - hierdoor kan de "lossless" audio draadloos worden verzonden en ontvangen zolang de RF-omstandigheden goed zijn (dwz hoofdtelefoons zijn dichtbij en niet te veel signalen zijn tegenstrijdig).

Het resultaat is dat het audiobestand dat wordt ontvangen en afgespeeld via een compatibele hoofdtelefoon (of luidsprekersysteem) identiek is aan het verzonden bestand. Er zal geen compressie van de noot zijn en er zal ook geen hoorbare afwijking van de bron zijn.

Dit is een primeur voor Bluetooth. Zelfs bij het gebruik van bestaande Qualcomm aptX-technologieën is er altijd ergens een verlies van audiodefinitie geweest - zij het in sommige gevallen een fractioneel verlies.

De vangst is dat aptX Lossless alleen werkt op apparaten die zijn gebouwd met de nieuwe Snapdragon-geluidstechnologie. Dat betekent dat relatief weinig huidige apparaten compatibel zullen zijn - vooral als het gaat om koptelefoons.

Qualcomm vertelde Pocket-lint dat ondersteunende oordopjes en over-ears in 2022 zouden moeten "doorkomen".