Qualcomm Snapdragon Sound belooft een betere audiokwaliteit tussen compatibele telefoons en oortelefoons

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft Snapdragon Sound gelanceerd - een initiatief dat tot doel heeft een benchmark te zijn voor maximaal 24-bit 96 kHz HD-audio.

In wezen garandeert Snapdragon Sound een bepaald niveau van HD-audiokwaliteit tussen compatibele telefoons en hoofdtelefoons met een lage latentie en ook spraakoproepen van hoge kwaliteit.

Uiteraard moeten zowel die telefoons als koptelefoons binnen Qualcomm-hardware gebruiken en alleen de nieuwste Snapdragon-telefoonplatforms uit de 800-serie worden ondersteund. De oortelefoons moeten momenteel ook een van de QCC514x-, QCC515x- en QCC3056-chipsets gebruiken.

Dus ja, Snapdragon Sound is bovenop Bluetooth gebouwd en ja, het is alleen voorbehouden aan op Qualcomm gebaseerde Android-apparaten.

Hoewel consumenten Snapdragon Sound als een label op dozen zullen zien, is het waarschijnlijk dat veel consumenten niet weten dat ze de technologie ervaren of niet.

Hoogwaardige audio wordt de komende jaren echter een belangrijk strijdtoneel, dus het initiatief komt goed op het juiste moment. Spotify heeft onlangs aangekondigd dat het later in 2021 een hifi-laag zal introduceren.

Qualcomm heeft gezegd dat Xiaomi en Audio-Technica de eerste klanten zijn voor de technologie, en hoewel Qualcomm dit niet heeft bevestigd, valt de recente Xiaomi Mi 11 in de categorie van compatibiliteit omdat het het nieuwe Snapdragon 888-platform gebruikt . Het lijkt erop dat we zowel van Xiaomi als van Audio-Technica nieuwe oordopjes zullen krijgen, waarschijnlijk halverwege het jaar.

Qualcomm-chipsets verschijnen ook in oortelefoons van Bose, Sennheiser, Anker, Jabra en meer en dus zal dit waarschijnlijk vrij algemeen worden toegepast.

De vraag is: geven mensen genoeg om te investeren in hoogwaardige audio? James Chapman, hoofd van de stem, muziek en wearables van Qualcomm, denkt begrijpelijkerwijs van wel: "We denken dat mensen echt high-definition audio willen om een aantal redenen. Allereerst vertrouwen ze echt op echte draadloze oordopjes.

"Het is niet langer waar dat iemand bijvoorbeeld een high-end bedrade headset zou hebben, alleen maar omdat ze naar geweldige muziek willen luisteren. Mensen kopen echte draadloze oordopjes en ze verwachten dat deze hen een geweldige audio-ervaring zullen bezorgen. wat ze ook doen, waar ze ook zijn.

"We zien ook een bijzonder sterke stijging van het streamen van HD-muziek, er zijn onlangs een aantal aankondigingen geweest."

Qualcomm werkt voor deze lancering samen met Amazon Music HD - de service heeft momenteel meer dan 70 miljoen HD-nummers. Chapman nogmaals: "We hebben het geluk dat ze met ons komen praten. Ze zijn buitengewoon gepassioneerd door muziek van HD-kwaliteit, en ze zien echte betrokkenheid en toegenomen acceptatie van hun consumenten wanneer ze beginnen te streamen in HD.

Chapman suggereert dat de hele reden waarom we streams van slechte kwaliteit hadden om mee te beginnen, was "we worstelden met opslagformaten, we hadden moeite om de grootte [kleiner] en de tarieven te krijgen. Dat is niet langer een probleem."

