De nieuwe draadloze hoofdtelefoonchip van Qualcomm is ontworpen voor Bluetooth LE Audio

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft nieuwe hardware uitgebracht voor echte draadloze oortelefoons die werken met de Bluetooth LE Audio-standaard die in januari op CES 2020 werd gelanceerd (lijkt nu lang geleden).

Het heet de Qualcomm QCC305x en je zou verwachten dat het zal verschijnen in draadloze oordopjes vanaf deze CES , die medio januari plaatsvindt.

Met Bluetooth LE Audio kunt u een betere kwaliteit krijgen van echte draadloze oortelefoons (tot wel 50 procent volgens de Bluetooth SIG) met behulp van een nieuwe codec genaamd Low Complexity Communications Codec of LC3) voor een efficiëntere gegevensoverdracht.

Bluetooth LE Audio heeft ook multi-stream audio, wat in feite betekent dat meerdere apparaten dezelfde audiobron gemakkelijker kunnen delen. Ze bevatten ook ingebouwde ondersteuning voor handsfree spraakassistenten, zodat u de assistent niet eerst hoeft te wekken door een knop aan te raken.

De chip van Qualcomm is voornamelijk ontworpen voor mid-tier echte draadloze oortelefoons, wat de goede plek is in de snel veranderende markt. Ze kunnen actieve ruisonderdrukking (ANC) ondersteunen terwijl ze de pasvorm in het oor van de gebruiker compenseren. Uiteraard ondersteunt de chip ook de aptX-audiotechnologieën van Qualcomm, waaronder tot 96 kHz audio en spraaktechnologie, inclusief echo-onderdrukking en ruisonderdrukking.

Geschreven door Dan Grabham.