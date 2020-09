Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Heb je ooit draadloze oortelefoons gekocht en was je teleurgesteld over de aangeboden noise-cancelling-technologie? Qualcomm is hier om te proberen dat op te lossen, met de introductie van Adaptive ANC of Adaptive Active Noise Cancelling (of zelfs AANC - zoals we vermoeden dat het bekend zal worden).

Eerst een klein detail over ANC. Het actieve aspect van deze noise-cancelling-technologie is gebaseerd op microfoons die naar omgevingsgeluid luisteren om die ruis tegen te gaan (het keert het signaal effectief om - aangezien de botsing van identieke geluiden resulteert in het dempen van de ruis die je niet wilt horen ). ANC vereist stroom en is niet helemaal gerelateerd aan pasvorm.

Pasvorm is echter een integraal onderdeel van elke hoofdtelefoon. En met draadloze in-ears die de laatste jaren steeds populairder worden, dragen veel meer van ons oordopjes die in onze gehoorgangen begraven liggen. Verschillende mensen hebben verschillende oren, verschillende koptelefoons hebben verschillende ontwerpen en siliconen tips, dus verschillende paservaringen.

Dit is waar AANC in het spel komt. Zelfs met een slechte pasvorm kan de audiotechnologie zich aanpassen aan wat het wordt aangeboden, waardoor verbeterde actieve ruisonderdrukking wordt geboden die zich blijft aanpassen - zelfs als het niet super strak zit.

Aangezien deze technologie beschikbaar zal komen op apparaten die gebruik maken van Qualcomms QCC5141-silicium - dat al op de markt is, zoals aangekondigd in maart 2020 - vermoeden we (hoewel dit niet is bevestigd, ondanks onze vraag aan het bedrijf) dit betekent dat AANC beschikbaar zal komen voor een brede reeks huidige hoofdtelefoons.

Dit is de aankondiging van Qualcomm om IFA 2020 te starten, dus we zullen dit nieuwsbericht bijwerken met eventuele aanvullende opmerkingen die uit de show naar voren komen.

Geschreven door Mike Lowe.