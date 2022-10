Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Prime Early Access Sales zijn begonnen met aanbiedingen voor een hele reeks apparaten - waaronder een aantal verleidelijke hoofdtelefoons.

Deze echt draadloze hoofdtelefoons van Sony hebben indruk op ons gemaakt toen we ze bekeken. Ze bieden veel van de functies die je op de topmodellen van Sony vindt, maar voor een fractie van de prijs. Met de Prime-verkoop zijn de Sony LinkBuds S nu nog goedkoper - en nog een geweldige hoofdtelefoon ook.

Sony LinkBuds S - save £80 De LinkBuds S biedt veel van de vaardigheden van Sony's tophoofdtelefoons en biedt geweldige ruisonderdrukking en geluidsprestaties. Ze kosten nu slechts € 99,99. Aanbieding bekijken

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sony LinkBuds S - bespaar $71 Met actieve ruisonderdrukking en een geweldig compact ontwerp zijn de LinkBuds S comfortabel en effectief. Ze zijn nu ook afgeprijsd naar $128,00. Aanbieding bekijken

De Sony LinkBuds S bieden een breed scala aan vaardigheden via de Sony Headphone app op je telefoon, ondersteunen Hi-Res muziek via LDAC, ze bieden ook een aantal van de actieve ruisonderdrukking vaardigheden die Sony's 1000X serie zijn beroemd om. Dat maakt deze geweldig om te dragen tijdens het woon-werkverkeer, zodat lawaai van buitenaf tot een minimum wordt beperkt.

Ze zijn ook slim en ondersteunen Google Assistant of Alexa, terwijl ze ook geweldige ruisonderdrukking bieden tijdens gesprekken. Ze hebben ook een IPX4 rating om water buiten te houden, terwijl ze 6 uur batterijduur hebben - met 20 uur geleverd door de case.

Beste Prime Early Access Sale US deals 2022

Hieronder staan enkele andere goede aanbiedingen van dit jaar:

Geschreven door Chris Hall.