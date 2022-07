Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Deze Prime Day is een van onze favoriete draadloze gaming headsets sterk afgeprijsd tot een zeer aantrekkelijke prijs.

Dit is het huidige vlaggenschip van Astro en het is een premium headset met bijpassende functies. Deze functies omvatten 2.4Ghz draadloos, een handig oplaadstation, fantastisch comfortabele oorkussens en nog veel meer. Met Dolby Audio en zowel optische als 3,5mm in- en uitgangsopties is het echt een geweldige optie voor PC-gamers en consolegebruikers.

Dit alles heeft wel een prijs. Normaal gesproken kost de Astro A50 wireless u een oogverblindende 299 pond. Op Prime Day is er echter £116 van de prijs afgehaald.

Als de Astro A50 nog steeds een beetje te rijk voor je bloed is, dan geen zorgen, want er zijn nog andere aanbiedingen op Astro Gaming producten die ook een kijkje waard zijn. U kunt het hele assortiment in zowel de VS en het Verenigd Koninkrijk hier:

De deals omvatten aanbiedingen op de bedrade Astro A40 en de reeds betaalbare A20 ook.

Geschreven door Adrian Willings.