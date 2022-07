Grote besparingen op Beats Studio 3 Wireless deze Prime Day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Bijna elke keer als er een groot shopping-evenement plaatsvindt, vind je de Beats Studio 3 Wireless in en tussen de kortingen. Prime Day 2022 is niet anders, en je kunt nu Beats top of the line koptelefoons vinden voor een geweldige prijs.

Of je nu in de VS of het VK bent, je vindt de Beats met ongeveer 50 procent korting op zijn volledige, originele prijs. Natuurlijk is hij al een tijdje niet meer aan die prijs geweest nu hij ouder is, maar dat betekent niet dat de Studio 3 deal niet goed is. Het is nog steeds een zeer goede prijs voor een geweldige hoofdtelefoon voor dagelijks gebruik.

De Beats Studio 3 werd al een tijdje geleden gelanceerd in termen van consumentenelektronica, maar het was de eerste hoofdtelefoon met ruisonderdrukking van het bedrijf, en een van de eersten die werd uitgerust met de W1-chip om Apple-apparaten gemakkelijk te kunnen koppelen.

Wat hem zo bijzonder maakte, was dat hij - in tegenstelling tot andere ANC-hoofdtelefoons uit die tijd - de ruisonderdrukking in realtime verwerkte, waarbij het geluid en het niveau van de ruisonderdrukking werden aangepast aan het geluid om je heen.

Bovendien is, zelfs nu in 2022, de batterijlevensduur van meer dan 25 uur zeer sterk, en is het een zeer comfortabel en goed klinkend paar hoofdtelefoons. Voor deze lage prijs zijn ze zeker het bekijken waard.

Geschreven door Cam Bunton.