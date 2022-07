Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je hebt gewacht met de aanschaf van Bose's nieuwste ruisonderdrukkende koptelefoon tot de prijs wat lager zou zijn, dan is het nu misschien wel het juiste moment. Als onderdeel van de verstrekkende Prime Day kortingen, zijn de Bose QuietComfort 45 koptelefoons beschikbaar tegen hun laagste prijs tot nu toe.

Ze zijn verkrijgbaar voor een derde van hun oorspronkelijke prijs, en in zowel 'Triple Black' als 'White Smoke' kleurstellingen.

Bose QC45 - bespaar $100 De nieuwste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking van Bose hebben hun laagste prijs ooit voor Prime Day. Nu slechts $229. Aanbieding bekijken

De Bose QC 45 is de spirituele opvolger van de QC 35, die een van de populairste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking op de markt was. Het is aantoonbaar de beste hoofdtelefoon voor op reis die je kunt kopen.

Niet alleen is de ruisonderdrukking toonaangevend, maar het ontwerp is ook comfortabel, met een praktische reeks knoppen en een constructie waarmee hij gemakkelijk kan worden opgevouwen en opgeborgen.

Het is een combinatie die ze ideaal maakt voor lange vluchten of lang woon-werkverkeer in de trein. Ze onderdrukken effectief lawaai, klinken geweldig en nemen niet veel ruimte in op uw rug.

Met een batterij die tot 24 uur meegaat en snel kan worden opgeladen, heb je meer dan genoeg sap om je door je langste reizen heen te helpen, en een handige manier om ze vol te houden.

