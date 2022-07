Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Prime Day is officieel hier, en dat betekent grote kortingen op veel van de meest geliefde tech, waaronder populaire merken. Bose laat zich niet uit het veld slaan door haar concurrenten en heeft de prijzen van haar uitstekende Noise Cancelling hoofdtelefoon 700 en QuietComfort oordopjes verlaagd.

Beide producten scoren erg goed in reviews, en bij consumenten, en bieden fantastisch geluid en geweldige noise cancelling in een aantrekkelijk design. Met name de NC 700.

Bose NC 700 - bespaar 50% De super ruisonderdrukkende hoofdtelefoon 700 van Bose is nu voor slechts € 175 in prijs verlaagd tot de helft van de oorspronkelijke prijs. Aanbieding bekijken

De Bose Noise Cancelling hoofdtelefoon 700 kostte gisteren nog £259, wat op zich al een behoorlijke korting was op de oorspronkelijke prijs van £349. Nu het Prime Day is, hebben ze een zeer scherpe prijs.

In tegenstelling tot de QC45 is de NC 700 niet compact op te vouwen voor onderweg, maar het algemene ontwerp, de styling en het comfort zijn subliem, net als het geluid en de ruisonderdrukking.

Bose QC Oordopjes - bespaar 44% De QuietComfort Earbuds waren bij de introductie relatief prijzig, maar ze zijn nu afgeprijsd tot een zeer laag bedrag van € 139. Aanbieding bekijken

Net als bij zijn over-ear zusje zijn het geluid en de ruisonderdrukking van Bose's paradepaardje, de in-ear oordopjes, fantastisch. Het ontwerp is een beetje onconventioneel, maar de taps toelopende vorm van de oordopjes betekent dat ze zeer comfortabel zijn om te dragen en niet resulteren in een drukkend gevoel. Plus, de 'vleugels' houden ze stevig in je oren.

Eerder deze week was de prijs nog 232 pond, waarmee dit een van de sterkste kortingen van Prime Day tot nu toe is. Met bijna £100 korting sinds maandag, zijn ze een koopje.

Geschreven door Cam Bunton.