Sony WH-1000XM4 in Prime Day uitverkoop tot slechts €209

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nu Sony onlangs zijn nieuwste WH-1000XM5 met een radicaal nieuw ontwerp heeft gelanceerd, was het voorspelbaar dat de vorige generatie WH-1000XM4 nog verder zou worden afgeprijsd dan ze al tijdens Prime Day had gedaan.

Het eerste model - de aantoonbaar handigere versie die kan worden opgevouwen voor gemakkelijk transport - is nu verkrijgbaar voor slechts 209 pond in het VK, een daling van 70 pond sinds gisteren, wat neerkomt op een korting van 40 procent op de oorspronkelijke volledige verkoopprijs. Hoe je het ook bekijkt, dat is een geweldige deal.

Sony WH1000XM4 - bespaar 40% Sony's WH-1000XM4 van de vorige generatie zijn nog steeds uitstekende hoofdtelefoons, en nu zijn ze verkrijgbaar voor slechts €209. Aanbieding bekijken

Zelfs nu ze ouder zijn, is de WH-1000XM4 een van de beste hoofdtelefoons die momenteel verkrijgbaar zijn. Het zijn ANC-koptelefoons die fantastisch klinken en geavanceerde ruisonderdrukking bieden.

Met een batterijlevensduur van 30 uur kun je er de hele dag mee vooruit, en je kunt er Amazon Alexa of Google Assistant op activeren voor eenvoudige toegang tot je slimme assistent en waarschuwingen, rechtstreeks in je oren.

De WH-1000XM4 kan met twee apparaten tegelijk worden gekoppeld en beschikt over een Speak-to-Chat-functie die detecteert wanneer u praat, het volume van uw muziek verlaagt en het volume weer verhoogt wanneer u klaar bent.

Als u op zoek bent naar een high-end hoofdtelefoon voor een goede prijs, dan kunt u op deze Prime Day veel slechter doen dan een paar WH-1000XM4 van €209 op de kop tikken.

Geschreven door Cam Bunton.