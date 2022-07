Logitechs uitstekende G Pro X-headsets krijgen Prime Day-aanbiedingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Logitech maakt een aantal van onze favoriete gamingheadsets, en de G Pro X-serie staat bij ons bijzonder hoog genoteerd, met een indrukwekkend geluid en comfortniveau.

Precies goed getimed voor de aanloop naar Amazons Prime Day-aanbiedingen, kun je in het Verenigd Koninkrijk profiteren van indrukwekkende kortingen op zowel de bedrade als de draadloze versie van de headset, en in de VS op het draadloze model.

Voor degenen onder ons in het Verenigd Koninkrijk is het vlaggenschip de G Pro X Wireless, die een geweldige bouwkwaliteit heeft en net zo goed of beter klinkt dan headsets die aanzienlijk duurder zijn, zelfs wanneer hij op volle prijs is.

Logitech G PRO X Draadloos - bespaar £70 Op dit moment is de headset 32% goedkoper, waardoor hij nu €149,00 kost en nog voordeliger is dan normaal als je draadloos wilt spelen op PC of PS4/5. Aanbieding bekijken

Misschien vind je draadloos spelen begrijpelijkerwijs niet zo belangrijk en wil je je richten op betaalbaarheid, waardoor de bedrade versie van de headset een echt geweldige optie is. Hij werkt zo'n beetje met alles dat een 3,5mm-audiopoort heeft en klinkt net zo goed als zijn draadloze broertje.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Als u in de VS bent, is de beste aanbieding momenteel de draadloze versie, zoals u hieronder kunt zien.

Geschreven door Max Freeman-Mills.