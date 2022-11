Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Normaal gesproken associeer je het merk Philips niet met gaming, maar daar kan binnenkort verandering in komen na de lancering van de Philips TAG5106 headset.

De gaming-hoofdtelefoon wordt onder licentie gemaakt door MMD, dat ook de merkpartner is voor Philips-monitoren, en ondersteunt zowel draadloze 2,4GHz-technologie (met een meegeleverde USB-dongle) als Bluetooth. Dat betekent dat hij net zo goed kan werken met een mobiel apparaat als met een pc of PlayStation, met de mogelijkheid om met één knop tussen de standaarden te schakelen.

Er is een 50 mm neodymium dynamische magneet driver in elk oor en een noise-cancelling boom mic die kan worden verwijderd, zodat u ze ook op reis kunt dragen. De headset heeft een gesloten achterkant.

Naast draadloze ondersteuning kun je de headset ook aansluiten op elk apparaat (zoals een Xbox Wireless Controller) via een 3,5mm-aansluiting en de meegeleverde kabel van 1,5m.

De headset ondersteunt DTS Headphone:X 2.0 voor 7.1 virtueel surround-geluid en de batterij gaat tot 45 uur mee. LED-verlichting op elk oor is voorzien voor styling, terwijl de cups een opvallende hoekige look hebben.

De Philips TAG5106 gaming-headset is nu verkrijgbaar voor 74,99 pond in het Verenigd Koninkrijk. We wachten nog op informatie van retailers en Europese prijzen.

Geschreven door Rik Henderson.