We liepen de Wings for Life Global Run met Philips Go-hoofdtelefoons en dit is wat we hebben geleerd

(Pocket-lint) - Wings for Life Global Run is een unieke liefdadigheidsloop die tot doel heeft deelnemers uit te dagen, terwijl geld wordt ingezameld voor onderzoek naar ruggenmergletsel.

Wat dit evenement onderscheidt van andere races is dat je het virtueel kunt lopen. Er zijn runs op locaties over de hele wereld, maar er is ook de "app run", waardoor iedereen, van welke vaardigheid of vermogen dan ook, overal kan meedoen.

Dat stimuleert een enorme diversiteit, brede deelname en het extra element van het gebruik van technologie om de race voort te stuwen.

We hebben een Philips A7306-hoofdtelefoon opgezet, onze hardloopschoenen aangetrokken en een stuk van de Theems in Surrey gerend om uit de eerste hand te proeven van de actie.

De Wings for Life-app is de motor van de ervaring en ongeveer 30 minuten voor de start van de race komt de app tot leven, met commentaar zoals je dat bij elke grote race krijgt. Aankondigingen, interviews - er is zelfs een warming-up om jezelf door te nemen.

Omdat je met je telefoon moet kunnen hardlopen, is een goede hardloophoofdtelefoon belangrijk. Wij kozen voor de Philips A7306, uit de Philips Go-serie. Dit is een echt draadloze in-ear sporthoofdtelefoon, dus je hoeft je geen zorgen te maken over het inpluggen: aansluiten, je telefoon in je zak steken en klaar is Kees.

Voordat we aan de race begonnen, hebben we al onze uitrusting gecontroleerd. Het is altijd goed om te rennen in de kleren waarin je hebt getraind, zodat je op de wedstrijddag niet voor verrassingen komt te staan.

Dat geldt ook voor de technologie. Bij de Philips A7306 kun je kiezen uit drie verschillende oordopjes om je te helpen de juiste pasvorm te vinden, terwijl er ook een scala aan kleuren en ontwerpen oorhaakjes beschikbaar is.

Deze elementen - de oordopjes en oorhaakjes - zorgen ervoor dat de Philips A7306 veilig aanvoelt. Zo hoef je je weer minder zorgen te maken: ze vallen niet uit je oren tijdens het hardlopen.

Het was een zonnige dag in het Verenigd Koninkrijk op de wedstrijddag, een heerlijke temperatuur om te hardlopen, maar warm genoeg om je al snel in het zweet te werken.

Bij Wings for Life kun je zelf de route kiezen, dus wij kozen voor de oever van de Theems, ver weg van het verkeer en naast een heleboel andere hardlopers.

Het commentaar van het hoofdkantoor van Wings for Life voegt zeker iets toe, zodat het voelt alsof je deel uitmaakt van iets veel groters - en dat is ook zo.

De Philips A7306 was dankzij de IP57-beschermingsgraad perfect bestand tegen zweet en stof van het onverharde pad, en de goede pasvorm zorgde ook tijdens het hardlopen voor een geweldige geluidskwaliteit.

Na 30 minuten vertrekt de achtervolgingsauto. Dit is het unieke element van Wings for Life - er is geen vaste afstand. Als de achtervolgingsauto je te pakken krijgt, is je race voorbij - en we hadden ongeveer 6 km afgelegd voordat het begon.

Toen begon de race pas echt, het werd warmer en we begonnen de inspanning iets meer te voelen. Dat is ook het moment waarop een andere functie van de Philips A7306 van pas komt: hij heeft een ingebouwde hartslagsensor.

Via de Philips Headphone-app hadden we deze vóór de race ingeschakeld, en als we nu op de oortelefoon tikten, konden we onze hartslag aflezen. Dit is een geweldige manier om te controleren hoe hard je lichaam denkt dat je loopt en ideaal als je binnen bepaalde hartslagbereiken, of zones, wilt lopen.

Met een hartslag van 160 spm besloten we om het wat rustiger aan te doen en het tempo wat te laten zakken voor wat wij dachten dat de tweede helft van de race zou worden.

Voordat we aan de race begonnen, hadden we de Wings for Life website gebruikt om een doel te stellen, waarvan we dachten dat het ongeveer 10 km zou zijn voordat de achtervolgingsauto ons zou inhalen. Maar de kilometers klikten voorbij en die tweede helft was eigenlijk de middelste derde.

Met een geweldige afspeellijst die door de Philips A7306-hoofdtelefoon schalde, bleven we de achtervolgingsauto ongeveer 30 minuten langer voor dan we hadden verwacht. We waren Hampton Court Bridge overgestoken, Kingston Bridge overgestoken en we reden nog steeds door.

Het was met enige opluchting dat de aankondiging kwam dat de race voorbij was, waardoor er bijna 16 km op het bord stond.

Het was geweldig om deel te nemen aan zoiets als de Wings for Life Global Run, om een van de 160.000 lopers te zijn in 165 landen, waarmee 4,9 miljoen euro werd opgehaald voor ruggenmergonderzoek. En het was geweldig om te rennen met de Philips A7306-hoofdtelefoon.