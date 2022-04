Loop je Wings for Life? Hier zijn 7 tips en trucs om je te helpen finishen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wings for Life omschrijft zichzelf als een World Run, bedoeld om deelnemers van over de hele wereld aan te trekken om de race op hun eigen voorwaarden te lopen.

Dat is iets anders dan een 10 km of een marathon lopen voor het publiek - en nu 8 mei, de dag van de wedstrijd, niet ver weg meer is, denk je vast na over wat je op de wedstrijddag gaat doen.

We hebben een aantal tips en trucs voor je op een rijtje gezet om het beste uit de dag te halen en je te helpen de Catcher Car voor te blijven.

Bij Wings for Life is er geen startlijn, alleen een starttijd. De Catcher Car - die als een bewegende finishlijn fungeert - vertrekt 30 minuten na de starttijd. Zodra de Catcher Car je passeert, is je race voorbij.

Het doel van een loper is dus om de Catcher Car voor te blijven en zoveel mogelijk kilometers te maken - of zoveel als je wilt.

Bekijk de doelcalculator: Een goede plek om te beginnen is op de website van Wings for Life. Er is een handige doelcalculator, die in tegenstelling tot een traditionele racecalculator wel rekening houdt met de Catcher Car. Je kunt de tijd, afstand of het tempo ingeven waar je naar denkt te streven, en het rekent de rest uit. Kun je gemakkelijk 6:07min/km lopen? Dan kun je 15 km afleggen voordat de Catcher Car je bereikt. Gebruik deze tool om jezelf een goed idee te geven van wat je probeert te bereiken op de wedstrijddag.

Denk aan je rust: Hopelijk heb je al wat getraind. Nu we dichter bij de racedag komen, zal het grootste deel van de training die je al hebt gedaan zijn vruchten afwerpen - maar zonder rust is het nutteloos. Je wilt goed uitgerust zijn voor de dag van de wedstrijd, een goede nachtrust hebben en niet vergeten om de dagen voor het evenement minder te trainen.

Plan je voedingsstrategie: Voeding begint vóór een race en eindigt erna - inclusief alles wat je onderweg wilt nuttigen. Aangezien dit een solo-evenement is, zijn er geen versnaperingen voorzien, dus je zult je eigen drankjes moeten meenemen. Tenzij u van plan bent een heel eind te lopen - in dat geval weet u waarschijnlijk wat u doet - zult u waarschijnlijk alleen een beetje water moeten meenemen. Dit is een goed moment om te wennen aan het dragen van die fles en te kijken hoe comfortabel je drinkt tijdens het hardlopen.

Koop een sportieve koptelefoon: Er is veel onderzoek dat aantoont dat opzwepende muziek je humeur kan oppeppen en je sportprestaties kan verbeteren. Sportspecifieke hoofdtelefoons, zoals die uit de Philips Go-serie, voldoen aan de eisen van uw training en klinken ook nog eens geweldig. Het assortiment omvat de Philips Go True Wireless-sporthoofdtelefoon (TAA7306), de Bone Conduction Bluetooth-hoofdtelefoon (TAA6606), de draadloze sporthoofdtelefoon (TAA4216), de draadloze in-ear sporthoofdtelefoon (TAA5205) en de draadloze in-ear sporthoofdtelefoon (TAA4205).

Zoek een afspeellijst voor hardlopen: Muziek met een hoog tempo die past bij je hoge hartslag kan je helpen motiveren en je afleiden van de inspanning en met een geweldige hoofdtelefoon heb je een geweldige afspeellijst nodig. Dance, metal - wat u maar wilt - laad uw telefoon voor om uw Philips Go-hoofdtelefoon te laten zingen - en u over de streep te trekken.

Rekruteer een vriend: Als u niet echt gemotiveerd bent, vraag dan een vriend om met u mee te lopen. Als er iemand bij is, kan dat je verder of sneller helpen, of je iemand geven om achteraan te rennen - en aan het eind heb je iemand om mee te praten over je raceprestaties.

Vergeet niet om plezier te hebben: Het beste aan de Wings for Life run is dat je zo veel of zo weinig kunt lopen als je wilt. Je race duurt maar zo lang als je de Catcher Car voor blijft - maar vergeet niet dat je daar bent om plezier te hebben, jezelf uit te dagen, wat geld in te zamelen - als je alles hebt gegeven en je bent uitgeput, dan kun je in ieder geval naar huis lopen, luisterend naar je muziek.