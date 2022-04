Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips biedt gratis toegang tot de Wings for Life World Run bij aankoop van geselecteerde Philips Go-hoofdtelefoons.

Iedereen kan deelnemen aan het wereldwijde evenement door ofwel te rennen op een locatie naar keuze met behulp van de officiële Wings for Life smartphone-app, of met anderen aan een van de vele georganiseerde runs die over de hele wereld worden gehouden.

Iedereen over de hele wereld begint op hetzelfde tijdstip, 12 uur BST op 8 mei 2022, en ze rennen zo ver mogelijk terwijl ze worden achtervolgd door een virtuele "Catcher Car". Zodra het inhaalt, wordt de afstand geregistreerd en wanneer alle deelnemers zijn gepakt, worden de uiteindelijke winnaars bepaald.

Het is echter niet alleen voor de lol of het spel, 100 procent van het inschrijfgeld van elke deelnemer gaat naar ruggenmergonderzoek om een remedie te vinden voor dwarslaesie. En dat is waar Philips ingrijpt.

Als hoofdsponsor van de World Run zal Philips bij elk gekocht ondersteunend product een voucher voor deelname aan de race verstrekken.

Ondersteunende producten zijn onder meer de Philips Go True draadloze sportkoptelefoon (TAA7306), beengeleiding Bluetooth-koptelefoon (TAA6606), draadloze sportkoptelefoon (TAA4216), draadloze in-ear sportkoptelefoon (TAA5205) en draadloze in-ear sportkoptelefoon (TAA4205).

De actie loopt tot 6 mei 2022 met alle details en hoe u zich kunt registreren, vindt u hier .

Veel geluk!