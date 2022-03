Waarom Philips Go-hoofdtelefoons perfect zijn voor sport en beweging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is geen one-size-fits-all als het gaat om het vinden van de juiste oortelefoons om te gebruiken tijdens trainingen en oefeningen. Wat voor u werkt, kan iets heel anders zijn dan de norm. Eén bedrijf weet dit en weet ook dat niet iedereen honderden euro's wil uitgeven aan oortelefoons of koptelefoons die bij extreem weer slecht worden behandeld in de sportschool of op de paden.

Philips zag hier een gat in de markt en wilde de combinatie van geavanceerde technologie, hoogwaardig design en geluidskwaliteit in de sporthoofdtelefoons brengen.

Om tegemoet te komen aan verschillende mensen heeft Philips drie producten, elk met hun eigen unieke kijk op het leveren van uw favoriete muziek. Dus of u nu alleen traint, in een groep - of deelneemt aan een evenement zoals de wereldwijde Wings for Life-run die Philips dit jaar sponsort - u kunt het doen en geweldige audio krijgen terwijl u het doet.

Echte draadloze oordopjes zijn voor de meeste mensen de favoriete oortelefoon geworden, maar veel ervan zijn niet bepaald ideaal om veel in te bewegen. Met de nieuwste TWS-sportoortelefoons van Philips krijg je een ingebouwde oorhaak die ze stevig op hun plaats houdt. uw oren, zodat het niet uitmaakt hoeveel u op en neer stuitert, of hoe snel u van richting verandert, ze aan uw oren blijven plakken.

Ze zijn afneembaar en ook uitwisselbaar. De oordopjes worden geleverd met grote overhaken in verschillende kleuren, plus kleinere die de binnenkant van je oor omsluiten, als je liever niet hebt dat het over de bovenkant van je oor hangt. Handig als je een bril draagt.

Dat is ook niet alles. De oordopjes hebben een ingebouwde hartslagmeter, zodat ze de intensiteit van je activiteit kunnen meten, en zijn compatibel met populaire tracking-apps van derden.

Natuurlijk komt er bij elke zware training zweet, wat tot bacteriën kan leiden. En dus bouwde Philips een UV-reinigingslichtsysteem in de oplaadcassette. Dat betekent dat je er zeker van kunt zijn dat je toppen schoon blijven, zelfs na je meest veeleisende sessies. Voeg dat toe aan IP57 water- en stofbestendigheid, en je hebt een paar oordopjes die goed uitgerust zijn om al je activiteiten aan te kunnen.

De afgelopen jaren hebben we Bone Conduction-koptelefoons populair zien worden onder hardlopers. Deze oordopjes lossen een aantal pijnpunten op waar je bij gewone in-ears mee te maken hebt.

Ten eerste houdt niet iedereen van het gevoel dat er iets in de gehoorgang wordt geduwd, vooral niet tijdens het hardlopen. Ze kunnen soms leiden tot een onder druk gezet gevoel dat niet erg comfortabel is.

Ten tweede - en nog belangrijker - blokkeren ze vaak het lawaai om je heen. Soms is het gewoon leuk om de natuur om je heen te horen, vooral tijdens trailruns. Maar ook vanuit veiligheidsoogpunt is het bij het rijden langs wegen veel beter om op de hoogte te zijn van verkeersgeluiden. Deze bone conduction hoofdtelefoon in de Philips Go-reeks zorgt ervoor dat je je muziek kunt horen en eventuele auto's die achter je aanrijden horen.

Ze gaan helemaal niet in je oren en - in plaats daarvan - zitten buiten je oren en gebruiken een akoestisch beengeleidingssysteem om geluid te leveren. Bovendien overleven ze met IP67-classificatie in de zomer als het zweet van je afstroomt, en kunnen ze overleven in de regen. Plus, met tot 9 uur speeltijd, zou je moeten merken dat ze door kunnen gaan tijdens je langste sessies.

Als groots geluid meer jouw ding is, is er nog een andere optie die totaal verschilt van de andere twee: Philips Wireless Sport Headphones. Deze hebben grote drivers, en zo'n groot geluid, en zitten over je oren in plaats van erin.

Met 40 mm drivers krijg je veel bas, terwijl het gesloten ontwerp ervoor zorgt dat je andere mensen niet lastig valt met je muziek in de sportschool. Het helpt ook om een deel van het lawaai om je heen weg te nemen.

Ze zijn Bluetooth, maar hebben ook een 3,5 mm-poort, zodat je ze desgewenst met een kabel op je favoriete muziekspeler kunt aansluiten. Het betekent ook dat je ze kunt blijven gebruiken, zelfs als de batterij leeg is - wat niet vaak zal gebeuren dankzij de 35 uur speeltijd.

Natuurlijk kan zweten met on-ears een probleem zijn, maar Philips wist dit bij het ontwerpen van de hoofdtelefoon en bouwde daarom de oorkussens met verkoelende gel erin, en maakte ze wasbaar en verwijderbaar. Je kunt ze er gewoon uithalen en schoonmaken wanneer je maar wilt. Ze zijn compact, opvouwbaar en licht van gewicht, dus gemakkelijk mee te nemen.

Bovendien zijn ze extreem betaalbaar.

Dus of u nu in-ears, on-ears of iets anders wilt, de Philips Go-reeks heeft de variëteit die aan de behoeften van de meeste mensen voldoet.