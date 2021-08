Philips lanceert Fidelio T1 TWS-oordopjes met ANC, lange batterijduur en grote drivers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Philips heeft een nieuw product aangekondigd in zijn premium Fidelio-productassortiment . De nieuwe Fidelio T1 is een high-spec paar ANC-uitgeruste TWS (true wireless) oordopjes.

Als je de specificatielijst leest, onthult dit nieuwe paar Fidelio-oortelefoons vrijwel alles wat je zou willen in een zeer capabele oordopjes.

Het geluid wordt aangestuurd door een paar 10 mm drivers. Philips beschrijft zijn "Fidelio signature sound" als rijk en gedetailleerd, met diepe bas die ook nauwkeurig is, plus warme middentonen en veel detail.

Om de luisterervaring te verbeteren is er ook hybride ruisonderdrukking. Dat betekent dat ze effectieve passieve ruisonderdrukking combineren met ANC (actieve ruisonderdrukking), om je onder te dompelen in je muziek en onze ongewenste externe ruis te blokkeren.

Dit wordt geholpen door de opname van meerdere tipformaten en materialen. Ze worden geleverd met oordopjes van zowel siliconen als Comply-schuim, om ervoor te zorgen dat u een comfortabele en veilige pasvorm krijgt die voor uw oren werkt.

De levensduur van de batterij klinkt ook indrukwekkend, met tot 9 uur luistertijd buiten de hoes en 25 extra in de hoes voor een totaal van 34 uur luistertijd. En dat is met ANC ingeschakeld. De batterij gaat zelfs nog langer mee als hij uitgeschakeld is.

Ondersteuning voor Bluetooth 5.2 en LDAC betekent dat er rekening wordt gehouden met de nieuwste draadloze technologie en dat u Hi Res-audio kunt krijgen van compatibele apparaten en muziekoppervlakken.

Ze bieden ook ondersteuning voor Google Fast Pair , wat betekent dat u met één druk op de knop verbinding kunt maken en kunt koppelen met Android-telefoons, en het apparaat wordt vervolgens gekoppeld aan uw Google-account voor gemakkelijke toegang vanaf andere Android- of Chrome OS-apparaten.

Er zijn IR-sensoren om te detecteren wanneer ze in je oren zitten, zodat ze muziek pauzeren wanneer ze worden verwijderd, maar je kunt ook elke knop afzonderlijk gebruiken, wat erg handig is voor oproepen.

De Fidelio T1-knoppen van Philips zijn afgewerkt met een geborsteld metalen paneel, zijn IPX4-spatbestendig en zullen verkrijgbaar zijn in zwarte en zilveren kleuren. Er zijn nog geen prijzen aangekondigd, maar als ze zoiets zijn als de Fidelio L3-over-ear-koptelefoon , zijn ze redelijk geprijsd voor wat ze bieden.