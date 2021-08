Vijf redenen waarom we dol zijn op de Philips Fidelio L3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De markt voor premium hoofdtelefoons warmt op, en een van de merken die een grotere aanwezigheid in deze ruimte probeert te vestigen, is Philips, met zijn hoogwaardige Fidelio-audioproducten.

Inbegrepen in de recente lanceringen, is de Fidelio L3, een luxe paar draadloze ruisonderdrukkende hoofdtelefoons.

Een van de eerste dingen die ons opvielen toen we de L3-hoofdtelefoon voor het eerst opzetten, was het comfort dat werd geboden door het ontwerp en de materialen. Ze zijn echt heerlijk om te dragen, en dat komt vooral door de gebruikte materialen.

Zo is de hoofdband - met zijn zachte demping aan de onderkant - omhuld met premium Miurhead-leer. Dit is een leerlooierij in Schotland die al sinds de 19e eeuw open is, met niet alleen een nauwgezette benadering van afwerking en kwaliteit, maar is ook CO2-positief.

Dit bijzonder leer wordt Cairngorn-leer genoemd en heeft een uitgesproken nerf en matte afwerking. Het is heerlijk om naar te kijken en te voelen.

Vervolgens zijn de blikjes opgevuld met een zacht memory foam kussen om ervoor te zorgen dat er geen onnodige druk op uw oren of de zijkanten van uw hoofd komt te staan. Je kunt ze lange tijd dragen zonder enig ongemak te voelen.

Met zijn mat afgewerkte aluminium frame en matzwarte oorschelpen is de algehele look er een van kwaliteit en subtiliteit. Dat betekent dat ze er goed uitzien en goed aanvoelen. Bovendien vouwen ze gemakkelijk op voor opslag in hun compacte zachte hoes. Perfect voor draagbaarheid.

De speclijst van de Fidelio leest als de perfecte checklist van hoofdtelefoontechnologieën, vooral als het om geluid gaat. Muziek wordt naar je oren gebracht door een paar op maat gemaakte 40 mm-drivers.

Ze zijn gemaakt met behulp van een drielaags ontwerp met materialen die zijn ontworpen om uitstekende diepe basniveaus te bieden met een snelle respons voor strakke controle, terwijl de ruimte achter de driver voldoende ruimte biedt voor luchtstroom. Het eindresultaat is kwaliteitsaudio met die Fidelio-geluidssignatuur.

Dat betekent geweldige basniveaus die goed worden gecontroleerd, maar zonder overdreven te zijn. Je krijgt nog steeds de aanwezigheid van de middentonen en de subtiliteiten in de achtergrondmuziek. Bovendien zijn zang en hoge tonen helder en schoon. Al met al is het een zeer goede allround balans. Dat maakt het intens genieten om al je favoriete nummers opnieuw te beluisteren.

Maar dat is niet alles. De Fidelio L3 is Hi-Res-gecertificeerd. Dus als je verbinding maakt met een Android-telefoon met aptX HD-ondersteuning, krijg je draadloos hoogwaardige audio. Bovendien kun je een kabel aansluiten op je audioapparatuur voor thuis en op die manier Hi-Res-audio krijgen.

Geluiden geleverd door de koptelefoon zijn super, maar het Fidelio-paar kan ook goed omgaan met externe geluiden en geluiden. Het gebruikt externe en interne microfoons om ruis uit te filteren met zijn hybride ruisonderdrukkingssysteem. Zet de koptelefoon op je hoofd, speel je favoriete muziek af en je wordt ondergedompeld in je deuntjes.

Als je vanuit huis werkt - en de ruimte deelt met andere mensen - is het erg handig om jezelf op te sluiten in muziek als deze. Of, als u naar uw werk reist, kunt u de geluiden van motoren buitensluiten.

Dit wordt verder ondersteund door passieve ruisonderdrukking, bereikt door Philips gesloten ontwerp van de hoofdtelefoon en opvulling. En is eigenlijk een belangrijke onderscheidende factor ten opzichte van andere ANC-hoofdtelefoons, omdat het effectiever de hogere frequenties blokkeert waar ANC niet zo effectief tegen is.

Voor de momenten waarop u zich misschien meer bewust wilt zijn van uw omgeving, kunt u de Awareness Mode inschakelen die de externe microfoons gebruikt om de externe geluiden naar de stuurprogrammas te sturen, zodat u kunt horen wat er gebeurt. Vooral handig als u naar aankondigingen luistert op een treinstation of op een luchthavenpoort.

De blikken van Philips leveren niet alleen geluid, comfort en ruisonderdrukking. De batterijduur is ook erg sterk. Als ANC is ingeschakeld, kunnen ze tot 32 uur meegaan voordat ze moeten worden aangesloten om te worden bijgevuld. Als je ANC hebt uitgeschakeld, kunnen ze zelfs nog langer meegaan - tot wel 38 uur.

Zet dat in termen van een uur woon-werkverkeer van en naar het werk in een typische werkweek, en dat is een solide drie weken luisteren voordat je ze weer moet aansluiten om op te laden.

Bovendien kunnen ze met USB Type-C ook snel worden opgeladen. Slechts 15 minuten aangesloten is voldoende voor zes uur luisterplezier. Dat betekent dat als je s ochtends merkt dat je bent vergeten de stekker in het stopcontact te steken, je ze aan het opladen kunt houden terwijl je je klaarmaakt om het huis te verlaten en voldoende lading hebt voor de rest van de dag.

Voor gebruikers van Android-telefoons is er wat extra gemak dat niet alle koptelefoonfabrikanten Android Fast Pair aanbieden. In wezen, zodra je de koptelefoon in de koppelingsmodus zet, verschijnt er een pop-up op het scherm met een afbeelding van de koptelefoon, je hoeft alleen maar te tikken om ze te verbinden.

Bovendien zijn ze daarom gekoppeld aan je Google-account voor toegang vanaf andere ondersteunde Android-apparaten en Chromebooks.

Ze hebben ook handige aanraakbedieningen aan de zijkanten, zodat u eenvoudig het muziekvolume kunt regelen en vooruit en achteruit kunt springen, of muziek kunt afspelen en pauzeren door eenvoudig met uw vinger te vegen. Dus omhoog of omlaag vegen past het volume aan, en achteruit of vooruit vegen slaat nummers over.

Dus daar heb je het. Een geweldige premium hoofdtelefoon met stijl, comfort, geweldig geluid en hoogwaardige functies.