Philips introduceert vier nieuwe ontwerpen voor sporthoofdtelefoons

(Pocket-lint) - Philips heeft vier nieuwe draadloze hoofdtelefoons voor fitness geïntroduceerd. Elke koptelefoon is anders qua ontwerp en dus voor wie hij bedoeld is.

Alle Bluetooth 5.0-hoofdtelefoons zijn medio 2021 verkrijgbaar en, zoals je zou verwachten, waterdicht - dus oké voor korte onderdompeling in water - en zweetbestendig.

Er is een speciale koptelefoon-app voor de apparaten, maar ze werken allemaal met zowel Google Assistant als Apples Siri, afhankelijk van je voorkeur.

Ten eerste zijn er enkele echte draadloze oortelefoons (A7306) met grote drivers van 9 mm en zes uur batterijduur na één keer opladen. Ze zijn ook voorzien van passieve ruisonderdrukking, terwijl de draagtas 18 uur extra kan worden opgeladen. Bovendien hebben ze ook een ingebouwde hartslagmeting, compatibel met tal van apps.

De A6606 zijn bone conduction oortelefoons met nekband voor gebruik waar het essentieel is om te kunnen horen wat er om je heen gebeurt. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor fietsers - hoewel we fietsen met een koptelefoon op geen goed idee vinden - omdat ze heldere LED-lampjes aan de achterkant van de oordopjes hebben als veiligheidsmaatregel.

Dan zijn er enkele lichtgewicht on-ear-koptelefoons met 40 mm-drivers en een behoorlijke batterijduur van 25 uur. De stoffen mouwen rond de oorschelpen zijn afneembaar en wasbaar.

Ten slotte heeft de A3206 een nekbandontwerp en hebben de oordopjes verwisselbare vleugeltips, terwijl de oorhaken ervoor zorgen dat ze blijven zitten.

