(Pocket-lint) - Philips breidt zijn assortiment hoofdtelefoons in Europa aanzienlijk uit, met actieve noise-cancelling-apparaten die in alle categorieën worden uitgebracht.

Onthuld door TP Vision, het moederbedrijf van het Philips TV & Sound- merk in het VK en Europa, bevat de hoofdtelefoon de premium Philips Fidelio L3 - draadloze over-ear met hoogwaardige audiomogelijkheden.

Daarnaast zijn er twee paar echt draadloze oordopjes - de T5505 en T8505 - plus de H9505 over-ear. Ze komen allemaal uit in het laatste kwartaal van 2020.

De Philips Fidelio L3 draadloze hoofdtelefoons zijn de topklasse van het bedrijf - met de naam Fidelio die synoniem staat voor zijn audiofiele geschiedenis.

Ze worden geleverd met neodymium-drivers van 40 mm (één in elk oor) en combineren actieve ruisonderdrukking met passieve geluidsisolatie. Vier microfoons vangen extern omgevingsgeluid op, dat vervolgens wordt tegengegaan door de interne verwerking om het te overstemmen zonder de muzikaliteit of timing te beïnvloeden.

Bluetooth 5.0 is aan boord, met aptX HD-decodering voor verliesvrije audio-ontvangst. Echte hi-res audioweergave is ook mogelijk via een meegeleverde audiokabel.

De headset is bekleed met duurzaam Muirhead leer. Ook de oorschelpen zijn met leer bekleed.

Ze kunnen bogen op 35 uur muziekweergave na één keer opladen - 30 uur met ANC ingeschakeld. Snel opladen zorgt voor zes uur gebruik na slechts 15 minuten opladen.

Ze zullen £ 299,99 (€ 349,99) kosten.

Net als de Fidelio L3 is de Philips H9505 over-ears draadloos en bieden ze actieve ruisonderdrukking, maar zijn ze bedoeld voor de iets meer budgetbewuste mensen.

Ze worden ook geleverd met neodymium-drivers van 40 mm en kunnen tot 24 bit / 96 kHz geluid met hoge resolutie afspelen.

Bluetooth 5.0-connectiviteit is gekoppeld aan Google Fast Pair voor Android, maar is even geschikt voor iOS-gebruik. Zowel Google Assistant als Siri worden ondersteund.

De levensduur van de batterij is maximaal 20 uur speeltijd, met 15 minuten opladen voor een uur.

Ze zijn vanaf november verkrijgbaar voor £ 249,99 (€ 249,99).

Zowel de Philips T8505 als de T5505 zijn de eerste echte draadloze oortelefoons van het merk met actieve ruisonderdrukking.

De T8505 is de iets meer premium van de twee, wordt geleverd met 13 mm neodymium-stuurprogrammas en tot zes uur afspeeltijd. Hun oplaadcassette kan nog eens 18 uur worden opgeladen.

Een uur afspelen is mogelijk vanaf slechts 15 minuten oplaadtijd.

De T5505 wordt geleverd met 8 mm neodymium-stuurprogrammas en vijf uur speeltijd. Hun zaak heeft nog eens 15 uur kosten. Nogmaals, 15 minuten oplaadtijd levert een uur afspeeltijd op.

Beide echte draadloze paren zijn vanaf oktober verkrijgbaar in het zwart. Ze zijn beide IPX4-gecertificeerd voor bescherming tegen spatten en zweet.

De prijzen voor de echte draadloze modellen moeten nog worden bekendgemaakt.

Geschreven door Rik Henderson.