Corsair heeft nu meer betaalbare surround sound headsets om uit te kiezen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Corsair heeft al een selectie van uitstekende PC gaming headsets, waaronder de Virtuoso XT en HS80, maar nu voegt het bedrijf nog meer toe aan zijn line-up.

Het bedrijf heeft de Corsair HS65 Surround onthuld, een lichtgewicht headset die een meer betaalbare versie van de HS80 lijkt te zijn. Corsair zegt dat dit model beschikt over pluche memory foam voor superieur comfort en een duurzame met aluminium versterkte constructie.

Interessanter is dat de Corsair HS65 beschikt over Sonarworks SoundID technologie die naar verluidt een gepersonaliseerde audio-ervaring biedt via persoonlijk gekalibreerde audioprofielen. Het geluid wordt geleverd via speciaal afgestemde 50mm neodymium audiodrivers, dus het zal zeker voldoende punch hebben.

squirrel_widget_6818374

Deze headset is naar verluidt "uitzonderlijk" licht van gewicht, zodat u hem gemakkelijk de hele dag en de hele nacht kunt dragen. Perfect voor degenen onder ons die vanuit huis werken en ook 's nachts gamen. De belofte van zachte stoffen en pluche memory foam, demping moet alleen maar helpen om dat comfort te ondersteunen.

De HS65 wordt aangesloten via 3,5 mm of via een USB-adapter op de PC. Met die adapter krijg je Dolby Audio 7.1 surround sound op de PC, waarmee je de beste audio krijgt voor je favoriete PC games. Je kunt ook High-Res 24bit/96kHz audio krijgen met deze adapter. Maar de 3.5mm aansluiting betekent dat je hem ook in stereo modus kunt gebruiken op de PlayStation 5/PS4, Xbox Series X | S, Switch, mobiel, en meer.

De Corsair HS65 sluit zich aan bij verschillende andere betaalbare headsets van Corsair, waaronder de HS55 surround en HS55 Stereo.

Beste ruisonderdrukkende hoofdtelefoon 2022: Top ANC-oordopjes en hoofdtelefoons voor het blokkeren van externe ruis Door Max Freeman-Mills · 5 mei 2022

Geschreven door Adrian Willings.