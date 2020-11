Deze echte draadloze oortelefoons van Panasonic hebben tot $ 85 / £ 75 korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft deze Black Friday een aantal geweldige deals voor echte draadloze oordopjes.

Ten eerste hebben de Panasonic RZ-S500W een aantal behoorlijke reducties en ondanks hun prijs van minder dan $ 100 / £ 100, zijn ze voorzien van ruisonderdrukkingstechnologie. Ze hebben ook een batterijduur van 19,5 uur met de oplaadcassette en zijn voorzien van aanraakbedieningen die toegang geven tot Siri, Alexa en Google Assistant. Ze zijn verkrijgbaar in Dusty White en Deep Black.

Dan is er de RZ-S300W, verkrijgbaar in Mint Green naast de eerder genoemde Dusty White en Deep Black. Er is een kleine upgrade in termen van batterijduur van 30 uur met de behuizing. Ook hier zijn er aanraakbedieningen.

Ten slotte is de Technics EAH-AZ70WE de belichaming van high-end audio-ontwerp en het resultaat van 55 jaar audio-ontwerpinnovatie van Panas premium Technics-merk. Met ruisonderdrukking en eersteklas akoestische prestaties, hebben ze een batterijduur van 18 uur en spraakactivering voor Siri, Google Assistant en Alexa.

