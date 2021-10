Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Palm is weer terug .

Na de introductie van de kleine Palm Phone in 2019, kondigt Palm zijn volgende nieuwe product aan. Maar het is geen telefoon. Het is een paar echte draadloze oordopjes. Ze worden de Palm Buds Pro genoemd en kunnen vanaf 26 oktober 2021 vooraf worden besteld voor $ 99 in de VS. Uiteindelijk kosten ze $ 129 na de pre-orderperiode.

De fabrikant is niet TCL, dat de Palm Phone heeft gemaakt, maar "Palm... met steun van leveranciers uit China", aldus de Palm Ventures Group. Het bedrijf zei op een pagina met veelgestelde vragen dat zijn leiderschap "de ontwerpers van Beats by Dre en de populairste hoofdtelefoons van Samsung" omvat.

De Palm Buds Pro is voorzien van ruisonderdrukking en transparantiemodi, drivers van 10 millimeter, IPX4-water- en zweetbestendigheid en drie microfoons op elke oordop die in staat is om omgevingsgeluid te onderdrukken. De levensduur van de batterij is maximaal 4,5 uur wanneer actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld (uitschakelen kan de levensduur verlengen tot 5,5 uur). Met de meegeleverde oplaadcassette kun je "meer dan 24 uur" aan totale weergave verwachten.

Pre-orders zijn nu geopend in de VS, Canada en Mexico op de website van Palm. De oordopjes worden begin november verzonden. Er is ook een siliconen hoesaccessoire te bestellen in Shadow Black, Rose Pink en Navy Blue. De zaak kost $ 15 tijdens de pre-orderperiode. Daarna kost het $ 25.